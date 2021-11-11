Інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі зникло з YouTube-каналу Опри

Резонансне інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл Опрі Вінфрі зникло з YouTube-каналу телеведучої. Як пишуть ЗМІ, ролик було видалено без будь-якого попередження.

Королівські експерти та фанати пари припускають, що Опра вирішила "стерти сліди своєї співпраці" з парою, оскільки інтерв'ю, можливо, спричинило погіршення здоров'я королеви Єлизавети II, пише Кореспондент.

Як відомо, Вінфрі перебуває у приятельських стосунках з Маркл і не раз публічно її підтримувала. Не відкидається, що зникнення ролика пов'язане з тимчасовим блокуванням і незабаром повернеться на канал.

Нагадаємо, інтерв'ю герцогів Сассекських 8 березня 2021 року транслював канал CBS і воно стало одним із найрейтинговіших шоу за всю його історію. Розмову переглянули понад 17 мільйонів людей

Заяви пари викликали широкий резонанс у соцмережах та ЗМІ. Зокрема, Меган заявила, що зіштовхувалася з проявами расизму, коли жила у палаці, а також страждала від суїцидальних думок.

Після виходу інтерв'ю на Опру та королівське подружжя вилилася хвиля негативу.

"Вечірні Вісті"