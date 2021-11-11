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В Украине запретили фильм, в котором Зеленский сыграл Наполеона

  6   0 11.11.2021, 16:31 | Новости, Политика
В Украине запретили фильм, в котором Зеленский сыграл Наполеона

В Украине официально запретили прокат российско-украинской комедии "Ржевский против Наполеона". Это первый фильм с участием президента Владимира Зеленского, против которого Госкино ввело ограничения.

Прокатную лицензию фильму не выдавали с 2015 года. Информацию об этом Государственное агентство по вопросам кино предоставило изданию "Українські Новини" на соответствующий запрос., информирует  UAINFO.org.  

Запрет киноленты связан с российским комиком Юрием Гальцевым, который сыграл в "Ржевском против Наполеона" небольшую роль мэра.

Дело в том, что артист с 6 октября 2015 года находится в "черном списке" лиц, угрожающих национальной безопасности. Согласно украинскому закону "О кинематографии", если такие лица участвовали в создании фильмов, то картину демонстрировать и распространять на территории страны нельзя.

"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011, режиссер М.Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", - говорится в заявлении ведомства.

Как известно, "Ржевский против Наполеона" был снят в 2011-м, а вышел в прокат в 2012 году.

Одну из главных ролей - Наполеона - в киноленте выполнил тогда еще 33-летний Зеленский.

Нынешний президент страны также выступил сопродюсером комедии вместе с Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым ("Квартал 95"), а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым.

В качестве актеров над фильмом работали также украинцы: комик Евгений Кошевой, продюсер и хип-хоп-исполнитель Потап, актриса Руслана Пысанка.

Критики встретили фильм скептически и нашли в нем множество недостатков. Рейтинг российской киноленты на сайте "КиноПоиск" - всего 3 из 10.

Ответ пресс-службы о запрете комедии:

Документ, подтверждающий ограничения

 

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