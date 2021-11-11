Мер Чернігова назвав "фігнею" закріплений у Констутиції курс України на вступ до НАТО (відео)

Владислав Атрошенко (Фото: Чернігівська міськрада)

Мер Чернігова Владислав Атрошенко назвав НАТО неефективним "клубом", а євроатлантичні устремління України - "фігнею".

Про це Атрошенко заявив під час засідання міськради, інформує Ліга.Новини.

"Ось сьогодні ми говоримо за НАТО. Що нам треба вступити в НАТО? Та фігня це все! Це абсолюно неефективна, як це неодноразово засвідчувалося, якась там... умовно кажучи... клуб. Кого він захистив останнім часом - на кого нападали або Америка, або Росія? Кого захистило НАТО? Нікого", - заявив мер Чернігова і навів приклад Югославії, яку "свого часу бомбили, встановлюючи демократію".

Він також дорікнув НАТО за неефективну діяльність у зв'язку з окупацією Росією Криму та війною на Донбасі.

Ліга. Новини