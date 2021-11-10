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"З якого переляку?": Данілов жорстко відповів німцям щодо прийому біженців Україною (відео)

  8   0 10.11.2021, 18:01 | Новости, Политика
"З якого переляку?": Данілов жорстко відповів німцям щодо прийому біженців Україною (відео)

"З якого переляку Україна має до себе брати біженців, якщо німці про них мають піклуватися?" - Запитав секретар РНБО / фото УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пропонує найбільшій фракції Бундестагу - Соціал-демократичній партії (СДПН), в себе розмістити біженців, які з Білорусі прямують до Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав на брифінгу після засідання РНБО.

"У нас на засіданні Ради національної безпеки та оборони ми розглядали цю відповідну заяву пана Шміда. У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини взяти собі додому (мігрантів - УНІАН), скажімо так по два, по три, по п'ять до себе, якщо мають місце у Бундестазі, у них там є кабінети. Хай вони їх беруть до себе і хай вони там знаходяться", - заявив Данілов.

"Чого це, з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися? Таке було питання. Дуже дивно, коли німці починають нам розповідати, що нам з цього приводу робити. Така пропозиція, до речі, прозвучала, і я не жартую - саме соціал-демократам з цього приводу", - наголосив Данілов.

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