Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:00

"Звільнив за секс на кухні": Ектор Хіменес-Браво відверто розповів про службові романи

19:02

З розширенням ядерного потенціалу Китаю зростають ризики стратегічних прорахунків — The Washington Post

18:00

Меган Маркл зізналася, що досі користується купонами на знижки при покупках онлайн

17:26

РНБО ввела санкції проти компаній, на які зареєстровані три лайнери Медведчука та Козака

16:01

Фахівці Держпродспоживслужби назвали популярний серед українців продукт, який підробляють найчастіше

15:00

Український олімпійський чемпіон відмовився назвати Росію агресором

14:00

Порошенко моментально отреагировал на принятие закона об олигархах. Он явно испугался перспективы попадания в Реестр олигархов – Фесенко

13:00

Лікар Комаровський назвав єдину до кінця вивчену вакцину проти COVID-19

12:00

Стало известно, кто стал главным героем нового шоу "Холостяк"

11:03

Пародист из "Квартала 95" пояснил, почему "ни при каких обстоятельствах" не будет обидно шутить о Зеленском

10:05

Считал дьяволом: в Британии 41-летний мужчина обезглавил собственную мать

09:00

В Португалии работодателям запретили тревожить сотрудников в нерабочее время

08:03

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

07:05

РФ підштовхує Боснію до нової війни

00:30

$10 млрд от трудовых мигрантов это хорошо или не очень? – финансовый аналитик

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

З розширенням ядерного потенціалу Китаю зростають ризики стратегічних прорахунків — The Washington Post

  9   0 10.11.2021, 19:02 | Новости, Мир
З розширенням ядерного потенціалу Китаю зростають ризики стратегічних прорахунків — The Washington Post

Остання доповідь Пентагону про військову силу Китаю містить важливий і тривожний висновок. Минулого року вважалося, що запаси ядерних боєголовок в Китаї знаходяться на досить «низьких межах» (близько 200) і можуть подвоїтися до кінця десятиліття. У новому звіті стверджується, що Пекін може мати до 700 ядерних боєголовок вже до 2027 року і «ймовірно має намір» збільшити їх кількість принаймні до тисячі до 2030 року. Цілком ймовірно, що Китай намагається перевищити ядерний потенціал США, пише The Washington Post, інформує ZN.UA.

Що відбувається насправді?

Після багатьох років відносно «скромних» амбіцій, Китай, очевидно, має намір приєднатися до Сполучених Штатів і Росії як стратегічна ядерна держава.

Пекін будує нові ракетні шахти та ракети, інвестує в гіперзвукові планери та просувається до підвищення рівня військової готовності.

Відчутним доказом військового розширення є три ракетні шахти, які з'явилися в останні місяці.

Якщо Китай врешті-решт розгорне ракети у всіх 300 нових шахтах плюс 100 дорожно-мобільних ракет, він потенційно опиниться на тому ж рівні, що й Сполучені Штати (400 ракет наземного базування) та Росія (близько 320), хоча запаси боєголовок в США та Росії більші.

Як і раніше, важливо уважно стежити за фактичними показниками Китаю щодо стратегічної зброї. Оцінки можуть бути помилковими, і наміри Пекіна змінюються.

Протягом багатьох років Китай дотримувався стратегії «мінімального стримування», обіцяючи не використовувати зброю першим.

Але у звіті Пентагону сказано, що Пекін рухається до стратегії «попереджувального запуску» - Китай називає це «завчасним попереджувальним контрударом», під час якого раннє попередження про наступний ракетний удар може спровокувати атаку у відповідь.

Така стратегія схожа на практику холодної війни Сполучених Штатів і СРСР, це може збільшити ризики стратегічних прорахунків.

У звіті Пентагону підтверджується, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та інші офіційні особи зверталися до Китаю наприкінці минулого року, щоб розвіяти думки Пекіна про потенційну війну з США, підкреслюючи занепокоєння з приводу можливості «непорозуміння та прорахунків».

Але ці ризики будуть лише зростати, оскільки Китай приводить у бойову готовність все більше військових сил. 250 випробувальних запусків балістичних ракет Китаєм у 2020 році перевищили кількість запусків у 2018 та 2019 роках.

Прагнення Пекіна створити потужніші ядерні сили можуть бути спрямовані на те, щоб утримати Сполучені Штати, якщо в Південно-Китайському морі вибухне конфлікт, для прикладу, через Тайвань.

Лідери Пекіна також, безсумнівно, спостерігають за активізацією співпраці між США, Японією, Австралією та Індією.

Президент Китаю Сі Цзіньпін, схоже, сповнений рішучості продемонструвати статус великої держави, що включає потужний ядерний арсенал.

В часи антагонізму холодної війни Сполученим Штатам і Радянському Союзу вдалося домовитися про обмеження і навіть про ліквідацію деяких ракет і ядерних боєголовок.

Оскільки Китай розширює свої амбіції, він має бути готовий приєднатися до оновленого процесу контролю над озброєннями. Впливові держави також мають велику відповідальність - насамперед запобігти катастрофі ядерної війни, резюмує видання.

ZN.UA

Лента статей

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган – Bild

Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган – Bild

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (219)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]