З розширенням ядерного потенціалу Китаю зростають ризики стратегічних прорахунків — The Washington Post

Остання доповідь Пентагону про військову силу Китаю містить важливий і тривожний висновок. Минулого року вважалося, що запаси ядерних боєголовок в Китаї знаходяться на досить «низьких межах» (близько 200) і можуть подвоїтися до кінця десятиліття. У новому звіті стверджується, що Пекін може мати до 700 ядерних боєголовок вже до 2027 року і «ймовірно має намір» збільшити їх кількість принаймні до тисячі до 2030 року. Цілком ймовірно, що Китай намагається перевищити ядерний потенціал США, пише The Washington Post, інформує ZN.UA.

Що відбувається насправді?

Після багатьох років відносно «скромних» амбіцій, Китай, очевидно, має намір приєднатися до Сполучених Штатів і Росії як стратегічна ядерна держава.

Пекін будує нові ракетні шахти та ракети, інвестує в гіперзвукові планери та просувається до підвищення рівня військової готовності.

Відчутним доказом військового розширення є три ракетні шахти, які з'явилися в останні місяці.

Якщо Китай врешті-решт розгорне ракети у всіх 300 нових шахтах плюс 100 дорожно-мобільних ракет, він потенційно опиниться на тому ж рівні, що й Сполучені Штати (400 ракет наземного базування) та Росія (близько 320), хоча запаси боєголовок в США та Росії більші.

Як і раніше, важливо уважно стежити за фактичними показниками Китаю щодо стратегічної зброї. Оцінки можуть бути помилковими, і наміри Пекіна змінюються.

Протягом багатьох років Китай дотримувався стратегії «мінімального стримування», обіцяючи не використовувати зброю першим.

Але у звіті Пентагону сказано, що Пекін рухається до стратегії «попереджувального запуску» - Китай називає це «завчасним попереджувальним контрударом», під час якого раннє попередження про наступний ракетний удар може спровокувати атаку у відповідь.

Така стратегія схожа на практику холодної війни Сполучених Штатів і СРСР, це може збільшити ризики стратегічних прорахунків.

У звіті Пентагону підтверджується, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі та інші офіційні особи зверталися до Китаю наприкінці минулого року, щоб розвіяти думки Пекіна про потенційну війну з США, підкреслюючи занепокоєння з приводу можливості «непорозуміння та прорахунків».

Але ці ризики будуть лише зростати, оскільки Китай приводить у бойову готовність все більше військових сил. 250 випробувальних запусків балістичних ракет Китаєм у 2020 році перевищили кількість запусків у 2018 та 2019 роках.

Прагнення Пекіна створити потужніші ядерні сили можуть бути спрямовані на те, щоб утримати Сполучені Штати, якщо в Південно-Китайському морі вибухне конфлікт, для прикладу, через Тайвань.

Лідери Пекіна також, безсумнівно, спостерігають за активізацією співпраці між США, Японією, Австралією та Індією.

Президент Китаю Сі Цзіньпін, схоже, сповнений рішучості продемонструвати статус великої держави, що включає потужний ядерний арсенал.

В часи антагонізму холодної війни Сполученим Штатам і Радянському Союзу вдалося домовитися про обмеження і навіть про ліквідацію деяких ракет і ядерних боєголовок.

Оскільки Китай розширює свої амбіції, він має бути готовий приєднатися до оновленого процесу контролю над озброєннями. Впливові держави також мають велику відповідальність - насамперед запобігти катастрофі ядерної війни, резюмує видання.

ZN.UA