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РНБО ввела санкції проти компаній, на які зареєстровані три лайнери Медведчука та Козака

  8   0 10.11.2021, 17:26 | Новости, Политика
РНБО ввела санкції проти компаній, на які зареєстровані три лайнери Медведчука та Козака

Рада нацбезпеки та оборони  ввела санкції проти компаній, на які зареєстровані три лайнери Віктора  Медведчука та Тараса  Козака.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує ZN.UA.

«Крім того, сьогодні прийняли рішення щодо трьох літаків, які продовжують курсувати у США. На компанії, на які вони зареєстровані було прийнято рішення про накладення санкцій», - заявив Данілов. 

За його словами, літаки, які «без дозволу будуть десь пересуватися» будуть переслідуватися, а їхні реєстрації будуть відслідковуватися. Данілов запевнив, що вони підлягатимуть санкціям.

«Крім того, я всім хотів би нагадати, що літак безпосередньо пана Медведчука з першого дня санкцій знаходиться в аеропорту «Жуляни». Він зараз має іншу назву і він жодного разу нікуди звідси не відлітав», - додав Данілов.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

ZN.UA

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