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В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла, але не всім

  10   0 11.11.2021, 15:00 | Новости, Общество
В Україні збільшать розмір субсидій на обігрів житла, але не всім

Споживачам, які проживають у кількох прифронтових населених пунктах, збільшать розмір субсидії. 

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповіла віце-прем'єр з реінтеграції Ірина Верещук.

Вона пояснила, що зараз жителі ряду прифронтових населених пунктів вимушено обігрівають житло за допомогою електрики. Йдеться про міста Зайцеве, Гірник, Красногорівка, Мар'їнка, Новогродівка (Донецька область) та село Трьохізбенка на Луганщині. За словами Верещук, Кабмін збільшить розмір субсидій для жителів шляхом прийняття відповідної постанови, пише УНІАН.

Нині споживачі в цих районах отримують 700-1000 гривень субсидії, виплату підвищать до 2500 гривень."Ми знімемо обмеження за актами на обстеження житлових умов. Вони були перешкодою [для нарахування субсидії]. І люди вже в листопаді, грудні отримають свої гроші. Я вважаю, це правильний хід", - говорить віце-прем'єр, додаючи, що на ці потреби буде потрібно 70-80 млн гривень на місяць.

Субсидії в Україні

23 вересня 2021 року Верховна Рада схвалила законопроект №6052 у першому читанні, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років складе близько 2 тисяч гривень.

УНІАН

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