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"Экваториальный" Зеленский и "полярный" Ахметов – Алексей Кущ

  13   0 09.11.2021, 16:06 | Новости, Политика
"Экваториальный" Зеленский и "полярный" Ахметов – Алексей Кущ

"Президент Зеленский перешагнул через "экватор" своего президентства. Он сейчас во многом (системно, а не в деталях) напоминает Януковича "разлива 2013-го" - максимальное личное могущество, вторичность парламента, третичность правительства, замена официальных институций личными: вместо Кабмина - ОПУ, вместо судов - СНБО", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет экономист Алексей Кущ, информирует UAINFO.org.

"Появление троек, кураторов, надзирателей. Давление на СМИ и оппозицию, странные геополитические танцы (танго с самим собой в надежде получить "10" от внешнего жюри, но не в виде оценки, а как "цифра" - Янукович хотел "15").

Тут вам "новые лица" как аналог "младорегионалов". Но пик личного могущества в Украине всегда совпадает с началом движения "с горки".

Внутри страны зреет недовольство, которое набухает как гроздья гнева, почти по Стейнбеку: «В душах людей наливаются и зреют гроздья гнева - тяжелые гроздья, и дозревать им теперь уже недолго».

Внешние нормативные центы уже сняли с Зеленского свои ставки. Главная задача для них на ближайший год - поиск точек стабильности в Украине и сил, способных эту самую стабильность обеспечить.

Для внешних партнеров теперь главная задача в контексте нынешней власти - просто добыть до новых выборов, желательно с минимальным набором стратегических ляпов.

Сильный рейтинг Зеленского еще летом заставлял крупнейшего олигарха страны, всегда пребывающего на "своем полюсе", размещать "яйца в разных корзинах".

Для этого нужно было создать 4-5 партий спойлеров  или 4-5 "партий-обманок" (как называю их я). Каждая их них, нещадно эксплуатируя фантомные боли и психокомплексы электората, должна была едва набрать 5% голосов на парламентских выборах и вползти в парламент, создав "альтернативу".

Но быстрый обвал рейтинга Зеленского внес свои коррективы. Еще в июле аналогия с Януковичем смотрелась натянуто.

Но теперь, история опять нацелилась на повторение прежнего цикла и стало быть, отныне ключевая задача в борьбе с Зеленским - римейк коалиции 2014-го года. Абсолютно те же участники, только вместо Народного фронта, новый проект Авакова. Все то же самое, но без майдана. Хотя, как сказать...", - завершает Кущ.

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