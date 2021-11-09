Леонардо Ді Капріо зіграє лідера культу Джима Джонса, відповідального за смерть понад 900 людей

Актор перевтілиться в Джима Джонса, проповідника християнського соціалізму й очільника «Храму народів», релігійної організації, яка проіснувала з 1955 до 1978 року. На початку 1970-х він відкинув ідеї християнства та проголосив себе богом, а в 1974 році заснував поселення в Ґаяні, відоме як Джонстаун - «соціалістичний рай, вільний від тиранії американського уряду», пише Cinematico, інформує UAINFO.org.

Почали ширитися чутки про порушення прав людини в межах поселення, тож у листопаді 1978 року уряд США відправив конгресмена Лео Раяна до Джонстауна для розслідування ситуації. Разом із ним поїхали деякі родичі членів секти, оператори каналу «NBC» та репортери різних газет. Усе завершилося стріляниною, у результаті якої загинуло п'ятеро осіб, включно з Раяном. Після цього Джонс зоркестрував масове самогубство: 907 членів культу, серед яких було 304 дитини, випили напої отруєні ціанідом.

Переговори з Лео щодо ролі в проєкті перебувають на фінальній стадії, ба більше, зірка спродюсує фільм, який називатиметься «Джим Джонс» («Jim Jones»). Сценаристом стрічки є Скотт Розенберґ («Повітряна тюрма», «Веном»).