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Ян Валетов: Зе-власть теряет иллюзию народности. Превращается в комическую диктатурку

  10   0 09.11.2021, 10:04 | Новости, Политика
Ян Валетов: Зе-власть теряет иллюзию народности. Превращается в комическую диктатурку

Забавно, хотя и грустно, смотреть на то, как надежды и чаяния большей части украинского народа в очередной раз разбиваются о скалы реальной политики.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Ян Валетов, информирует UAINFO.org.

Если еще полгода назад я предсказывал Зе легкий второй срок, то глядя на нынешнее положение вещей, я бы не стал категорически утверждать, что его победа неизбежна.

Слишком много ошибок в кадровой политике, слишком много попутчиков (имеющих на то веские причины) сходит с корабля.

Власть теряет даже иллюзию народности, превращаясь в комичную диктатурку, стоящую в шпагате между АрМоВиром и полным отсутствием собственной идеологии. 

Либертианство обернулось фискализацией всего, до чего могли дотянуться. Обещания мира (для тех, кто не понимал, что они пустые) вылились в новый веток эскалации.

Реальные успехи "Большой Стройки" превращаются в ничто коррупционными скандалами и управлением энергетикой, более напоминающей судороги, чем осмысленные действия.

Внешняя политика - без комментариев. Написать красивый спич и получить результат - две большие разницы. Северный поток мне свидетель.

Внутренняя политика - без комментариев. Смотрите на рейтинги. Смотрите на то, кто остается рядом.

Борьба с ковидом - без комментариев. Про ковид - это не про министра Ляшко, это про программу вакцинации и про количество смертей. И еще про кислород в больницах.

Где вдохновенные видосики? Где интимные разговоры с народом через Ютуб? Где создание чувства сопричастности, которое формировало и рейтинги и имидж? Где иллюзия народовластия, которую так красиво нарисовали до и после выборов? 

Почему при перестановках в правительстве первое, что приходит в голову - это творчество Ивана Андреевича Крылова?

Неужели у нашей украинской Матрицы сменился Архитектор?

И, вообще, я скучаю за Богданом. Возможно, дело было в нем? 

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Ян ВАЛЕТОВ

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