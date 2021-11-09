Новий добовий антирекорд. В Україні зафіксували 833 смерті від COVID-19, інфікованих – майже 19 тисяч

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 18 988 осіб, зафіксовано 833 летальних випадки, 16 609 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 9 листопада, інформує UAINFO.org.

Україна оновила добовий рекорд смертності. Попереднє найбільше значення було зафіксовано 6 листопада, тоді за добу померло 793 пацієнти з коронавірусом.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 3 107 489 осіб, з них 2 537 565 одужали, померли - 73 390.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, що країну поділили на зони.

З 30 жовтня у Червоній зоні карантину знаходяться 16 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська. Волинська. Всі інші регіони знаходяться у жовтій або помаранчевій зонах.

З 1 листопада до червоної зони карантину перейшов і Київ.

В Україні зробили вже понад 19 млн щеплень від коронавірусу, понад 8 млн осіб отримали дві дози.

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