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"Разумная политика": игра слов и аллюзия с фамилией Дмитрия Разумкова очевидны, чувствуется стиль политтехнолога

  4   0 08.11.2021, 16:04 | Новости, Политика
"Разумная политика": игра слов и аллюзия с фамилией Дмитрия Разумкова очевидны, чувствуется стиль политтехнолога

Экс-спикер ВР Д.Разумков начал формирование группы своих сторонников в парламенте. Как я и прогнозировал, у него нет возможности сформировать свою депутатскую группу. Поэтому он пошел более доступным путем - через создание межфракционного объединения "Разумная политика". Игра слов и аллюзия с фамилией Дмитрия Разумкова очевидны. Чувствуется стиль политтехнолога. Напомню, что это предыдущая профессия Дмитрия. Весьма вероятно, что "Разумная политика" станет и названием будущей партии Д.Разумкова, пишет политолог Владимир Фесенко, информирует UAINFO.org.

В чем разница между межфракционным объединением и депутатской группой? Это надо отметить особо, так как в разных комментариях уже возникает путаница на этот счет.

Депутатские группы, которые, как правило, состоят из депутатов-мажоритарщиков, являются полноправными субъектами различных парламентских процедур и процессов рассмотрения и принятия решений в Верховной Раде, имеют почти те же самые права, что и партийные фракции. Народный депутат может состоять только в одной парламентской фракции или депутатской группе.

Межфракционные депутатские объединения создаются без регистрации, кадрового, материально-технического, информационного, организационного обеспечения их деятельности Аппаратом ВРУ (Верховной Рады Украины). То есть это, по сути, неформальное объединение народных депутатов. В украинском парламенте насчитывается около ста таких объединений. И отдельный народный депутат может быть членом сразу нескольких межфракционных депутатских объединений. Это как с партией и общественной организацией. Ты можешь быть членом только одной партии, но можешь состоять в разных и многих общественных организаций. 

У Дмитрия Разумкова нет возможности создать свою депутатскую группу. А вот сформировать межфракционное депутатское объединение - без проблем. Формально членов этого объединения из разных фракций это ни к чему не обязывает. В лучшем случае члены такого объединения могут координировать свою деятельность (например, для совместного лоббирования региональных или отраслевых интересов, или по какой-то общей теме).

Однако в случае с межфракционным объединением "Разумная политика" все будет сложнее. Оно создается под интересы Д.Разумкова и с прицелом под будущую партию. И здесь неизбежно возникнут конфликты партийных интересов. "Слуг народа" уже предупредили о таком конфликте интересов. Похожие проблемы могут возникнуть и для представителей некоторых других фракций и депутатских групп, которые захотят войти в "Разумную политику".

Проблемы, но уже имиджевого характера, могут возникнуть и для Дмитрия Разумкова. Судя по информации, которая сейчас появляется, в составе его межфракционного объединения могут быть не только близкие друзья и партнеры самого Дмитрия, но и ряд внутренних оппозиционеров из фракции «Слуга народа» (например, Артем Дмитрук), а также бывшие депутаты этой фракции, исключенные из ее состава (к примеру, Людмила Буймистер). Однако участники этого межфракционного объединения должны иметь какие-то общие позиции (кроме обид на Президента Зеленского и руководство фракции «Слуга народа») и соответствовать идеологическому образу самого Дмитрия Разумкова. И вот здесь может возникать идеологический диссонанс (повторение тех же проблем, которые, в свое время, возникли во фракции «Слуга народа»). Ортодоксально-«ватные» взгляды А.Дмитрука внешне не очень вяжутся с позицией самого Д.Разумкова. Л.Буймистер и некоторых других участников «Разумной политики» подозревают в лоббировании интересов Рината Ахметова, что оппоненты будут использовать для критики и нового межфракционного объединения и самого Д.Разумкова. 

Кстати, об идеологии. В одном из недавних интервью Дмитрий Разумков заявил, что ему "наиболее близок, и я знаю, что многим он также нравится, это умеренный консерватизм или разумный консерватизм". Но в СМИ сразу же обратили внимание и провели параллель с "разумным консерватизмом" Владимира Путина, о приверженности которому не так давно заявил российский президент. Вольное или невольное, осознанное или нет, копирование Путина или неосторожное повторение его идеологического концепта, в Украине может восприниматься неоднозначно. И опять-таки это может быть использовано против Д.Разумкова. Так что над идеологическим самоопределением и самого Дмитрия Разумкова и его межфракционной группы еще предстоит поработать. Тем более, что на умеренно консервативную нишу претендует также Игорь Смешко, да и некоторые другие центристские политики в Украине.

Владимир ФЕСЕНКО

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