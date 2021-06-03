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МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації від COVID-19 (документ)

  7   0 08.11.2021, 16:57 | Новости, Общество
МОЗ затвердило форму довідки про протипоказання до вакцинації від COVID-19 (документ)

Міністерство охорони здоров'я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації від COVID-19.

Як повідомила прес-служба відомства, відповідну форму № 028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року, інформує UAINFO.org.

"Форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та "Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень", затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897 (у редакції наказу МОЗ від 11 жовтня 2019 року № 2070)", - пояснили в міністерстві.

МОЗ раніше вже публікувало роз'яснення, які є протипоказання до щеплення від коронавірусної хвороби.

У міністерстві нагадали, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от тяжка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов'язково вказаний термін дії цих протипоказань.

UAINFO

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