Родина глави Нацбанку зберігає понад 90% безготівкових коштів в іноземних банках – декларація

Родина голови Національного банку України Кирила Шевченка зберігає 93,8% безготівкових коштів в банках іноземної юрисдикції.

Такий висновок можна зробити, аналізуючи дані декларації Кирила Шевченка за 2020 рік, передає "Слово і діло".

У розділі декларації "Грошові активи" зазначено, що голова Нацбанку та його родина зберігає кошти в п'яти банках: швейцарському "Банк Ломбард Одіер і Ко ЛТД", чеському "Експобанк", українських державних банках АТ "Ощадбанк" та АТ КБ "ПриватБанк", а також в "Укргазбанк", який на 94% належить державі.

За даними декларації за 2020 рік, 166 тисяч євро та 647 тис. гривень Кирило Шевченко зберігав в «Укргазбанку», а 2 гривні - на рахунку в АТ "Ощадбанк". Рахунок у банку "ПриватБанк" має дружина Кирила Шевченка. У цьому банку у неї у 2020 році було розміщено 23 гривні.

Окрім цього, у декларації зазначено, що у голови Нацбанку розміщені 6599 євро та 3 млн 240 тис. доларів США в швейцарському банку "Банк Ломбард Одіер і Ко ЛТД".

Також Кирило Шевченко мав 147 тис. євро на рахунку в чеському банку "Експобанк".

В перерахунку на українську валюту за курсом НБУ на 31 грудня 2020 року всього на банківських рахунках у родини Кирила Шевченка було 103 млн 377 тис. грн. При цьому, в іноземних банках зберігалося 96 млн 960 тис. грн, а в українських - 6 млн 170 тис. грн.

Також у декларації за 2020 рік зазначено, що родина Шевченко має готівку 283 тис. доларів США, 4 млн 725 тис. грн та 35 тис. євро.

За даними декларації, страхові виплати голова Нацбанку також отримував від української та іноземної компанії: від страхової компанії ПАТ Страхова компанія "Аско-Донбас Північний" - 11 580 грн та від австрійської компанії «Уніка Австрія» - 187 тис. грн.

Нагадаємо, Кирило Шевченко очолив Національний банк України 16 липня 2020 року. До цього він понад п'ять років очолював Правління "Укргазбанк", а в 2012-2014 роках був радником голови Правління АТ "Ощадбанк".

"Слово і діло"