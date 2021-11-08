Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:04

"Разумная политика": игра слов и аллюзия с фамилией Дмитрия Разумкова очевидны, чувствуется стиль политтехнолога

15:01

Родина глави Нацбанку зберігає понад 90% безготівкових коштів в іноземних банках – декларація

14:08

Проклятое место? На съемочной площадке "Ржавчины" произошел новый инцидент

13:08

Врач развеял фейк о вакцинации от COVID-19: чип просто не протиснется через прорезь иглы

12:05

"Слуга народа" обречена. МФО "Розумна політика" – первое детище Зеленского, которое он буквально создал своими руками, – нардеп

11:02

Рейтинг Байдена впервые опустился ниже 38%

10:00

Ющенко, Мороз, Кузьмін та Шарій стали героями пропагандистського фільму на RT

09:00

Як карають у світі за підроблені COVID-сертифікати

08:09

Бред Питт после войны с Джоли решил отказаться от личной жизни

07:10

Усик: Для меня напутствие жены перед боем – всегда особенный ритуал

06:11

Как справиться со страхом во время панической атаки

05:12

Японцы переделали Nissan Leaf в кроссовер

04:13

Канье Уэст впервые высказался о разводе с Ким Кардашьян (видео)

03:05

"Сначала отдохну": Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с должности

02:06

Хави недоволен работой медицинского штаба "Барселоны"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Родина глави Нацбанку зберігає понад 90% безготівкових коштів в іноземних банках – декларація

  5   0 08.11.2021, 15:01 | Новости, Экономика
Родина глави Нацбанку зберігає понад 90% безготівкових коштів в іноземних банках – декларація

Родина голови Національного банку України Кирила Шевченка зберігає 93,8% безготівкових коштів в банках іноземної юрисдикції.

Такий висновок можна зробити, аналізуючи дані декларації Кирила Шевченка за 2020 рік, передає "Слово і діло".

У розділі декларації "Грошові активи" зазначено, що голова Нацбанку та його родина зберігає кошти в п'яти банках: швейцарському "Банк Ломбард Одіер і Ко ЛТД", чеському "Експобанк", українських державних банках АТ "Ощадбанк" та АТ КБ "ПриватБанк", а також в "Укргазбанк", який на 94% належить державі.

За даними декларації за 2020 рік, 166 тисяч євро та 647 тис. гривень Кирило Шевченко зберігав в «Укргазбанку», а 2 гривні - на рахунку в АТ "Ощадбанк". Рахунок у банку "ПриватБанк" має дружина Кирила Шевченка. У цьому банку у неї у 2020 році було розміщено 23 гривні.

Окрім цього, у декларації зазначено, що у голови Нацбанку розміщені 6599 євро та 3 млн 240 тис. доларів США в швейцарському банку "Банк Ломбард Одіер і Ко ЛТД".

Також Кирило Шевченко мав 147 тис. євро на рахунку в чеському банку "Експобанк".

В перерахунку на українську валюту за курсом НБУ на 31 грудня 2020 року всього на банківських рахунках у родини Кирила Шевченка було 103 млн 377 тис. грн. При цьому, в іноземних банках зберігалося 96 млн 960 тис. грн, а в українських - 6 млн 170 тис. грн.

Також у декларації за 2020 рік зазначено, що родина Шевченко має готівку 283 тис. доларів США, 4 млн 725 тис. грн та 35 тис. євро.

За даними декларації, страхові виплати голова Нацбанку також отримував від української та іноземної компанії: від страхової компанії ПАТ Страхова компанія "Аско-Донбас Північний" - 11 580 грн та від австрійської компанії «Уніка Австрія» - 187 тис. грн.

Нагадаємо, Кирило Шевченко очолив Національний банк України 16 липня 2020 року. До цього він понад п'ять років очолював Правління "Укргазбанк", а в 2012-2014 роках був радником голови Правління АТ "Ощадбанк".

"Слово і діло"

Лента статей

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (180)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]