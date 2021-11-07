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У Офиса президента нет никакого подтверждения стягивания войск России к границе, - Никифоров

  8   0 07.11.2021, 20:33 | Новости, Политика
У Офиса президента нет никакого подтверждения стягивания войск России к границе, - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с командованием Вооруженных сил информацию о стягивании российских войск к украинской границе. Военные не смогли подтвердить эту информацию.

Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает канал "Дом".

По словам Никифорова, в украинском Министерстве обороны такие сообщения о наращивании присутствия российских войск называют "элементом давления или психологического, или пропагандистского" и не подтверждают их.

"Президент провел селекторное совещание, которое в основном было посвящено ситуации с распространением коронавируса в Украине, но обсуждались и другие моменты, в частности, вопросы безопасности. Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить", - рассказал он.

Никифоров отметил, что остается открытым вопрос, правдива ли эта информация, которую распространяют американские СМИ, и зачем они ее распространяют.

"Но у Офиса президента в настоящее время нет никакой подтверждающей информации", - подчеркнул представитель Банковой.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ объяснили, почему Россия снова перемещает свои войска вблизи границы Украины. В то же время военные уверяют, что наращивания российского военного присутствия нет.

Как известно, впервые информация о новых войсках у украинской границы появилась в американской газете Washington Post, однако в Минобороны сразу же ее опровергли.

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