NASA перенесло возвращение астронавтов с МКС на Землю

Американское космическое агентство NASA объявило о переносе начала возвращения корабля компании SpaceX с астронавтами с Международной космической станции на Землю. Отстыковка корабля от МКС должна была произойти в воскресенье, 7 ноября.

Об этом сообщает в заявление NASA.

Причиной переноса начала полета на Землю стала плохая погода в районе приводнения корабля в Атлантике. Отстыковку перенесли на одни сутки.

"В связи с погодными условиями экипаж Crew Dragon-2 отбудет 8 ноября в 14:05 по времени Восточного побережья США (21:05 по Киеву). Приводнение планируется 9 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США (10 ноября 05:33 по Киеву)", - говорится в сообщении NASA.

Корабль Crew Dragon-2 должен вернуть на Землю американских астронавтов Мегана Макартура и Шейна Кимбро, европейского астронавта Томаса Песке и японского астронавта Акихико Хосиде. Они были на МКС около 200 дней.

В то же время миссия Crew Dragon-2 доставит с МКС результаты проведенных научных исследований. Общий вес груза составляет около 240 килограммов.