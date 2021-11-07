На Сумщине перевернулся грузовик, погиб пассажир

Пьяный водитель не справился с управлением. В результате погиб 18-летний парень, еще двое несовершеннолетних пострадали.

В Сумской области в результате ДТП погиб один человек. Нетрезвый водитель ГАЗ-53 не справился с управлением и автомобиль перевернулся, сообщает пресс-служба полиции региона.

Смертельная авария произошла в субботу, 6 ноября, около 21:00.

"В селе Нижнее Песчаное по улице Центральной 29-летний водитель автомобиля ГАЗ-53 на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на обочину, в результате чего произошло опрокидывание авто", - говорится в сообщении.

В результате от полученных телесных повреждений погиб 18-летний пассажир, который находился в кузове грузовика. Еще двое пассажиров 14 и 15 лет и водитель получили телесные повреждения.

Предварительно установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан.

Возбуждено уголовное производство.