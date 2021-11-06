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Аваков заявил, что Украине нужен сценарий на случай смерти Путина

  16   0 06.11.2021, 17:36 | Новости, Политика
Аваков заявил, что Украине нужен сценарий на случай смерти Путина

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина должна иметь военный сценарий на тот случай, если президент Российской Федерации Владимир Путин умрет. По его словам, государству следует быть готовым к подобным ситуациям на разных уровнях.

В частности, как заявил Аваков в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 5 ноября, это в первую очередь касается Вооруженных сил Украины, дипломатов и "переговорщиков".

"Допустим, Путин готов на какую-то процедуру мирной передачи власти. И тогда мы тоже готовы. А если он не готов к такой процедуре, должны быть готовы все остальные наши службы", - сказал бывший глава МВД.

По словам Авакова, украинское общество также должно поддержать такую готовность государства. Он считает, что Украине необходимы "5-6-7 папок военного сценария" на случай, если в России внезапно что-то произошло.

"Вдруг начались дезинтеграционные процессы. Вдруг, ну, нет у нас такого счастья, - Путин помер, а мы не готовы, а нам надо быть готовыми", - объяснил Аваков.

 

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