Украина в ближайшее время закупит новые лекарства от коронавируса прямого действия, - Ляшко

В ближайшее время Украина закупит новые лекарства прямого действия от коронавирусной болезни. Препарат используется сразу при появлении первых симптомов.

Об этом во время встречи с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Ляшко отметил, что Украина может перечислить средства за эти препараты уже в ноябре-декабре.

"Украина в приоритетном списке на поставку из-за того, что изначально начала переговоры о закупке этого лекарства. Сейчас финальная стадия подписания договоров и тогда - перечисление средств", - пояснил министр.

По его словам, дата начала поставок еще не известна, поскольку она зависит от многих факторов.