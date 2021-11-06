Под Львовом в тройном ДТП погибли два человека

Водитель автомобиля ВАЗ 2109 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Volkswagen Passat и Opel Omega.

Вечером в пятницу в селе Ямполь Львовского района произошла дорожная авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 6 ноября.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ 2109, 26-летний житель района, двигался в направлении села Пикуловичи. Он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 39-летнего жителя района, после чего врезался в автомобиль Opel Omega под управлением 29-летнего местного жителя, следовавшего за Volkswagen.

В результате ДТП водитель ВАЗа и его пассажир, 37-летний житель одного из сел Львовского района, получили телесные повреждения, от которых скончались на месте.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.