"Подолати корупцію в Міноборони неможливо лише шляхом зміни прізвищ", – військовий експерт

Призначення нового міністра оборони України Олексія Резнікова не змінить корупційну ситуацію в Міністерстві, адже для цього необхідні системні законодавчі зміни і належним чином сформована державна політика.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав військовий експерт Михайло Притула, передає UAINFO.org.

"Ми живемо з вами у реальному світі і маємо розуміти, що такі речі як певні зиски посадовців будь-якого рівня і в будь-якій системі - в тому числі в Міністерстві оборони - вони завжди були і будуть надалі", - сказав він.

За словами військового експерта, подолати проблему корупції в Міністерстві оборони і загалом у системі державного управління буде "неможливо, оскільки завжди будуть чиновники, які будуть мати право вибору і за свій вибір вони будуть брати "мзду".

На його переконання від зміни прізвищ міністрів нічого не залежить, а новий міністр оборони Олексій Резніков - це "людина президента, яка буде виконувати накази президента".

"Від прізвищ не зникає корупція, її можна викорінити лише шляхом удосконалення нормативної бази по всій Україні і знищенням тих нормативних актів, які не працюють і які дають чиновнику право вибору", - завершив він.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада України за поданням президента України Володимира Зеленського призначила колишнього віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони України.

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