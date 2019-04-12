Юрий Луценко по указанию Джулиани собирался начать публичное расследование против Байдена в Украине – Guardian

Громкое федеральное уголовное расследование в США против адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в последние дни сосредоточилось на доказательствах того, что весной 2019 года три украинских прокурора, Юрий Луценко, Константин Кулик и Виктор Шокин, согласились заключить с Джулиани и двумя другим американским адвокатам контракты на сотни тысяч долларов, чтобы получить политическое и личное влияние в администрации Трампа.

Федеральные следователи считают, что Джулиани и два тесно сотрудничавших с ним адвоката, Виктория Тоенсинг и Джо ДиДженова, вероятно, нарушили федеральные законы о прозрачности, которые требуют от американцев, работающих на иностранные правительства или интересы, регистрироваться в качестве иностранных агентов в министерстве юстиции США и полностью раскрывать детали каждого такого действия, которое они предпринимали от имени иностранных интересов.

Федеральные прокуроры южного округа Нью-Йорка составили список из более чем двух десятков конкретных действий Джулиани, Тоенсинг и ДиДженовы по продвижению личных и политических интересов группы украинских прокуроров и политических фракций в Украине, с которыми они были связаны, стало известно британской газете The Guardian, пишет ZN.UA.

Американские прокуроры считают каждое из этих действий решающим доказательством потенциального нарушения закона, сказали источники, близкие к расследованию.

Как стало известно Guardian, федеральные следователи обнаружили обширные, детальные планы, разработанные одним из бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко, и одобренные Джулиани, согласно которым они должны были объявить и продвигать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера в Украине, чтобы повысить шансы Трампа на переизбрание.

По словам источников, близких к расследованию, следователи еще в прошлом году получили электронные письма, полученные и отправленные Луценко, в которых описывались различные элементы этой схемы.

Трамп и его соратники с 2019 года и по сей день выдвигают необоснованные утверждения, которые впоследствии были тщательно опровергнуты, о том, что Джо Байден будучи вице-президентом давил на Украину, чтобы уволить генерального прокурора за расследование деятельности украинской энергетической компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Трамп бездоказательно утверждал, что Байден добивался увольнения прокурора, чтобы его сын избежал проверки. Трамп надеялся сделать эти обвинения центральной темой своей перевыборной кампании 2020 года.

Guardian пишет, что Луценко будучи генеральным прокурором согласился публично объявить о проведении в Украине уголовного расследования в отношении Джо и Хантера Байденов. Луценко одновременно был движущей силой для предоставления Джулиани, Тоенсинг и ДиДженове юридических гонораров и контрактов на сотни тысяч долларов, рассказали источники газеты.

Только неожиданное избрание нового президента Владимира Зеленского, на которого замышляющие украинские прокуроры практически не имели влияния, заставило их отказаться от своего плана - хотя и ненадолго. А все потому, что Трамп был одержим идеей вернуть все на круги своя как можно скорее.

С этой целью в июле 2019 года Трамп сделал свой печально известный "идеальный" телефонный звонок Зеленскому - в то время он удерживал почти 400 млн долларов в рамках военной помощи Украине - с целью оказать давление на нового украинского президента, чтобы тот объявил о расследовании в отношении Байденов. Разоблачение теневой дипломатии Джулиани и телефонного разговора Трампа с Зеленским привело к тому, что Трамп стал лишь третьим президентом США, которому объявили импичмент.

По словам людей, близких к расследованию, федеральные следователи получили документы и показания свидетелей, в которых подробно описывается, как три украинских прокурора по указанию Джулиани помогали Трампу и Джулиани продвигать обвинения Байдена и Украины, даже если они не имели под собой никакой основы.

Во-первых, Луценко публично заявил, что он возобновляет расследование Burisma, и что Байден находится под следствием в рамках более широкого расследования. Заместитель Луценко, Константин Кулик, возглавил бы ту часть расследования, которая касалась Байденов, и публично проверил бы любые обвинения в неправомерных действиях с их стороны. Наконец, Виктор Шокин, бывший генеральный прокурор Украины, который ранее занимался расследованием по Burisma, согласился публично заявить, что Байден уволил его, чтобы прекратить расследование по Burisma, которое он проводил несколькими годами ранее.

Луценко и другие так хотели получить влияние в Белом доме Трампа через Джулиани, что решили, что смогут получить еще больший доступ к нему, если организуют еще и финансовую выгоду для Джулиани. Несмотря на то, что Джулиани был нанят тогдашним президентом Трампом в качестве его личного адвоката, Трамп не заплатил ему, и Джулиани выразил украинцам свое разочарование.

В марте 2019 года Джулиани и Луценко достигли предварительного соглашения между Джулиани и украинскими органами власти об оказании помощи Украине в возвращении денег на зарубежных банковских счетах, которые, по словам Луценко, причитались его правительству. В различных проектах контракта Джулиани должен был получить за свою работу либо $300 тысяч, либо $500 тысяч.

Затем, действуя по настоятельной рекомендации Джулиани, Луценко, Кулик и Шокин согласились заплатить двум адвокатам, близким к Джулиани, Тоенсинг и ДиДженове.

Супруги Тоенсинг и ДиДженова давно дружат с Джулиани и являются ярыми сторонниками Дональда Трампа. Как Джулиани и Трамп, они отстаивали различные теории заговора о том, что аморфное и злонамеренное "глубинное государство" замышляло против Трампа, чтобы уничтожить его и его президентство.

Вместе с Джулиани, Тоенсинг и ДиДженова находятся под федеральным уголовным расследованием прокурора США по южному округу Нью-Йорка.

12 апреля 2019 года Тоенсинг и ДиДженова направили Луценко и Кулику проект договора о предоплате, согласившись представлять интересы обоих мужчин и помочь раскрыть "доказательства незаконного поведения в Украине американцев" - явная ссылка на обвинения в адрес Байденов. Договор предусматривал выплату Луценко и Кулику аванса в размере 125 тысяч долларов.

Три дня спустя, 15 апреля, Тоенсинг и ДиДженова направили Шокину аналогичный договор о гонораре, согласившись представлять его интересы "с целью сбора доказательств относительно его увольнения в марте 2016 года с поста генерального прокурора Украины и роли тогдашнего вице-президента Джо Байдена в этом увольнении, и представления этих доказательств властям США и других стран". По этому контракту Шокин должен был выплатить адвокатам гонорар в размере 125 тысяч долларов.

Но через неделю их планы были неожиданно нарушены: 21 апреля Украина подавляющим большинством голосов избрала Зеленского президентом.

Луценко не имел влияния или полномочий для заключения контрактов с Джулиани, уточняет Guardian.

Документы, обнародованные 28 сентября в федеральном суде южного округа Нью-Йорка, пролили дополнительный свет на ход расследования. В них описываются материалы, которые искали федеральные прокуроры США, включая "соглашения о гонорарах с любым гражданином Украины, включая бывшего генерального прокурора Юрия Луценко".

Источник, видевший ордер на обыск у Джулиани, сказал газете, что в нем также перечислены 12 человек, о которых следователи хотели получить информацию. Среди них все три украинских прокурора: Луценко, Шокин и Кулик. В ордере на обыск также запрашивались любые имеющиеся у Джулиани записи, касающиеся его общения с Тоенсинг и ДиДженовой.