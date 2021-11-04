В Украине смертность превысила рождаемость в пять раз

В третьей декаде октября среднесуточный показатель смертности в Украине опередил прошлогодний на тысячу человек.

По состоянию на 21 октября в Украине умерло 2 769 человек, а родилось всего 523.

Об этом свидетельствуют данные дашборда «Экономика карантина», обновленные 3 ноября, информирует UAINFO.org.

Так, демографическое сальдо за период с 1 октября прошлого года по 1 ноября этого года составляет -728 786 человек.

В то же время системный аналитик Евгений Истребин у себя на странице в Facebook подсчитал, что за пять лет с 2015 по 2019 годы в октябре в среднем умирало 1607 человек в день.

«Судя по дашборду мы имеем превышение среднесуточной смертности в третьей декаде октября более 1000 смертей каждый день», – заметил он.

При этом, в прошлом году в октябре рост смертности был 18,5% (9200 добавочных смертей), а в ноябре 2020 года – уже 30,6% (14863 добавочные смерти).

«Какой будет этот ноябрь даже не хочется думать. Но 1000 добавочных смертей каждый день это трагедия всей страны», – заключил Истребин.