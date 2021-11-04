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В "черный" список Украины попал российский шоумен Максим Галкин

  13   0 04.11.2021, 19:00 | Новости, Культура
В "черный" список Украины попал российский шоумен Максим Галкин

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского юмориста, телеведущего и шоумена Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщается на сайте Минкульта, пишет Корреспондент.

45-летний Галкин внесен в список 3 ноября 2021 года. На данный момент в этом перечне находится 259 человек.

Накануне в "черный" список попали 32 российских актера. Все они были задействованы в фильме Солнцепек, снятом в России в 2021 году. "Драма о событиях в Луганске в мае 2014 года", - так охарактеризовали создатели ленты свое пропагандистское творение.

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