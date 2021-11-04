Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:10

Лікарі-антивакцинатори загрожують нацбезпеці, їх потрібно звільняти – професор НАН України

16:58

Береза о выходке Лероса: В цивилизованном обществе не принято в публичной политике опускаться до уровня аргументов пацанов на районе

16:10

Науковці знайшли антитіло, яке може протистояти різним коронавірусним інфекціям

15:00

Юрий Романенко: Зеленский и Ахметов поссорились

14:00

Фурса: У нас криза виживання. Чому? Що не так з Україною?

12:50

The Economist: Офіційна статистика по смертності від коронавірусу у світі не відповідає дійсності

12:20

Лерос с трибуны показал средний палец Зеленскому и назвал его главным предателем в стране

12:01

"У нас живуть одні алкаші, наркомани та ніщєброди", – "Міс Рівненщина" образила мешканців рідного міста (відео)

11:02

Президент Грузії закликала зробити платним лікування для нещеплених від коронавірусу

10:00

"Завершення епохи бідності так і не почалось", – політолог про проект Держбюджету-2022

09:00

Новий антирекорд: в Україні виявили понад 27 тисяч випадків COVID-19 за добу

08:40

Окупанти за добу шість разів зривали "тишу" в зоні ООС, поранений український боєць

08:06

Почему в газовых проблемах Украины виноват не только Путин – эксперт

07:05

В ВОЗ назвали причину заболеваемости коронавирусом при массовой вакцинации

06:07

Байден: в России проблемы с климатом, у Путина тундра горит — The New York Times

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Береза о выходке Лероса: В цивилизованном обществе не принято в публичной политике опускаться до уровня аргументов пацанов на районе

  16   0 04.11.2021, 16:58 | Новости, Политика
Береза о выходке Лероса: В цивилизованном обществе не принято в публичной политике опускаться до уровня аргументов пацанов на районе

"Сейчас я пойду против течения. Но я был бы не я, если бы не сделал это. Мы живем в обществе, которое хочет жить согласно европейской модели. По цивилизованным стандартам морали и права. Так вот, в цивилизованном обществе не принято в публичной политике опускаться до уровня аргументов пацанов на районе. В личном общении можете делать что угодно. И на эфирах можете чудить. А вот в парламенте нельзя делать то, что негативно влияет на имидж государства, подрывает институцию или дискредитирует власть. Это я о факе, который показал Гео Лерос сегодня Зеленскому. У меня нет и грамма уважения к Зеленскому, но он президент. Я понимаю, что подобных некомпетентных и лживых президентов не принято выбирать в Европе, но это не оправдывает фак", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав береза, информирует UAINFO.org  

"Приведу пример. Недавно в ПАСЕ выступал Алексей Гончаренко. И он показал флаг Украины в процессе выступления. За это ему отключили микрофон по решению президента ПАСЕ Хендрика Демса. Меня это возмутило. Я считаю, что отключили абсолютно несправедливо. Но при этом Алексей ничего не показал Демсу, хотя уверен, что его переполняют эмоции.

И ещё один пример. Я человек крайне эмоциональный. Несколько раз в ВР меня оскорбляли. Адресно и жёстко. Но я ни разу не распустил руки, хотя мои габариты и навыки позволяли это сделать. И не дрался я по той причине, что считаю абсолютно недопустимым политику устраивать мордобой в ВР. Эмоции понимаю, но надо держать их под контролем.

Поэтому мне не нравится то, что сегодня произошло в ВР. Потому что президент у нас сменится, а уважение к институту президента будет восстановить не просто. И политикам нельзя опускаться до уровня гопников или, что ещё хуже, до уровня монсброда. Власть, отдельных персонажей или политсилы можно не любить или свергать, но политику нельзя погружаться в бескультурие, даже если это многим нравится. И нельзя возводить это в норму", - завершает Береза. 

Лента статей

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (75)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]