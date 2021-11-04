Береза о выходке Лероса: В цивилизованном обществе не принято в публичной политике опускаться до уровня аргументов пацанов на районе

"Сейчас я пойду против течения. Но я был бы не я, если бы не сделал это. Мы живем в обществе, которое хочет жить согласно европейской модели. По цивилизованным стандартам морали и права. Так вот, в цивилизованном обществе не принято в публичной политике опускаться до уровня аргументов пацанов на районе. В личном общении можете делать что угодно. И на эфирах можете чудить. А вот в парламенте нельзя делать то, что негативно влияет на имидж государства, подрывает институцию или дискредитирует власть. Это я о факе, который показал Гео Лерос сегодня Зеленскому. У меня нет и грамма уважения к Зеленскому, но он президент. Я понимаю, что подобных некомпетентных и лживых президентов не принято выбирать в Европе, но это не оправдывает фак", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав береза, информирует UAINFO.org

"Приведу пример. Недавно в ПАСЕ выступал Алексей Гончаренко. И он показал флаг Украины в процессе выступления. За это ему отключили микрофон по решению президента ПАСЕ Хендрика Демса. Меня это возмутило. Я считаю, что отключили абсолютно несправедливо. Но при этом Алексей ничего не показал Демсу, хотя уверен, что его переполняют эмоции.

И ещё один пример. Я человек крайне эмоциональный. Несколько раз в ВР меня оскорбляли. Адресно и жёстко. Но я ни разу не распустил руки, хотя мои габариты и навыки позволяли это сделать. И не дрался я по той причине, что считаю абсолютно недопустимым политику устраивать мордобой в ВР. Эмоции понимаю, но надо держать их под контролем.

Поэтому мне не нравится то, что сегодня произошло в ВР. Потому что президент у нас сменится, а уважение к институту президента будет восстановить не просто. И политикам нельзя опускаться до уровня гопников или, что ещё хуже, до уровня монсброда. Власть, отдельных персонажей или политсилы можно не любить или свергать, но политику нельзя погружаться в бескультурие, даже если это многим нравится. И нельзя возводить это в норму", - завершает Береза.