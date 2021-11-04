Науковці знайшли антитіло, яке може протистояти різним коронавірусним інфекціям

Вчені Університету Дьюка та Університету Північної Кароліни в Чапел-Хіллі (США) виявили антитіло, яке здатне обмежувати тяжкість інфекції, спричиненої різними коронавірусами. Ефективне воно і проти вірусу SARS-CoV-2, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Це антитіло має потенціал для лікування нинішньої епідемії, воно також може стати у нагоді для майбутніх спалахів, якщо або коли інші коронавіруси перейдуть від своїх природних господарів-тварин до людей», - зазначає співавтор дослідження доктор Бартон Хейнс.

Виявити антитіло вдалося, проаналізувавши кров пацієнта, який заразився вірусом SARS-CoV-1, що спричинив спалах атипової пневмонії на початку 2000 років. Вивчили дослідники також кров хворого на COVID-19.

Від двох осіб вчені отримали 1700 антитіл, серед них 50 мали здатність зв'язуватися як з SARS-CoV-1, так і з SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. Подальший аналіз показав, що одне з цих антитіл було особливо потужним і могло зв'язуватися з безліччю тваринних коронавірусів на додаток до двох вірусів, які інфікують людину.

"Це антитіло пов'язується з коронавірусом у місці, яке зберігається при численних мутаціях і варіаціях, в результаті воно може нейтралізувати широкий спектр коронавірусів", - зазначає Хейнс.

Дослідники випробували антитіло на мишах і з'ясували, що воно здатне ефективно блокувати і мінімізувати інфекції, що виникають. При введенні мишам антитіло захищало їх від розвитку атипової пневмонії, COVID-19 та штамів SARS-CoV-2, включаючи "Дельту", а також багатьох вірусів тварин, які потенційно можуть передаватися людям.

При введенні після інфікування антитіло зменшувало тяжкі симптоми у легенях у порівнянні з тваринами, яких не лікували антитілом.

"Вечірні Вісті"