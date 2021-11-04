Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:10

Лікарі-антивакцинатори загрожують нацбезпеці, їх потрібно звільняти – професор НАН України

16:58

Береза о выходке Лероса: В цивилизованном обществе не принято в публичной политике опускаться до уровня аргументов пацанов на районе

16:10

Науковці знайшли антитіло, яке може протистояти різним коронавірусним інфекціям

15:00

Юрий Романенко: Зеленский и Ахметов поссорились

14:00

Фурса: У нас криза виживання. Чому? Що не так з Україною?

12:50

The Economist: Офіційна статистика по смертності від коронавірусу у світі не відповідає дійсності

12:20

Лерос с трибуны показал средний палец Зеленскому и назвал его главным предателем в стране

12:01

"У нас живуть одні алкаші, наркомани та ніщєброди", – "Міс Рівненщина" образила мешканців рідного міста (відео)

11:02

Президент Грузії закликала зробити платним лікування для нещеплених від коронавірусу

10:00

"Завершення епохи бідності так і не почалось", – політолог про проект Держбюджету-2022

09:00

Новий антирекорд: в Україні виявили понад 27 тисяч випадків COVID-19 за добу

08:40

Окупанти за добу шість разів зривали "тишу" в зоні ООС, поранений український боєць

08:06

Почему в газовых проблемах Украины виноват не только Путин – эксперт

07:05

В ВОЗ назвали причину заболеваемости коронавирусом при массовой вакцинации

06:07

Байден: в России проблемы с климатом, у Путина тундра горит — The New York Times

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

Науковці знайшли антитіло, яке може протистояти різним коронавірусним інфекціям

  12   0 04.11.2021, 16:10 | Новости, Общество
Науковці знайшли антитіло, яке може протистояти різним коронавірусним інфекціям

Вчені Університету Дьюка та Університету Північної Кароліни в Чапел-Хіллі (США) виявили антитіло, яке здатне обмежувати тяжкість інфекції, спричиненої різними коронавірусами. Ефективне воно і проти вірусу SARS-CoV-2, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Це антитіло має потенціал для лікування нинішньої епідемії, воно також може стати у нагоді для майбутніх спалахів, якщо або коли інші коронавіруси перейдуть від своїх природних господарів-тварин до людей», - зазначає співавтор дослідження доктор Бартон Хейнс.

Виявити антитіло вдалося, проаналізувавши кров пацієнта, який заразився вірусом SARS-CoV-1, що спричинив спалах атипової пневмонії на початку 2000 років. Вивчили дослідники також кров хворого на COVID-19.  

Від двох осіб вчені отримали 1700 антитіл, серед них 50 мали здатність зв'язуватися як з SARS-CoV-1, так і з SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. Подальший аналіз показав, що одне з цих антитіл було особливо потужним і могло зв'язуватися з безліччю тваринних коронавірусів на додаток до двох вірусів, які інфікують людину.

"Це антитіло пов'язується з коронавірусом у місці, яке зберігається при численних мутаціях і варіаціях, в результаті воно може нейтралізувати широкий спектр коронавірусів", - зазначає Хейнс. 

Дослідники випробували антитіло на мишах і з'ясували, що воно здатне ефективно блокувати і мінімізувати інфекції, що виникають. При введенні мишам антитіло захищало їх від розвитку атипової пневмонії, COVID-19 та штамів SARS-CoV-2, включаючи "Дельту", а також багатьох вірусів тварин, які потенційно можуть передаватися людям.

При введенні після інфікування антитіло зменшувало тяжкі симптоми у легенях у порівнянні з тваринами, яких не лікували антитілом.

"Вечірні Вісті"

Лента статей

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

США бросили Ближний Восток на произвол судьбы — The New York Times

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

The New York Times : без лидера у расколотой Европы один путь — к застою

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Китайский долговой пузырь грозит миру финансовой катастрофой — Deutsche Wirtschafts Nachrichten

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (75)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]