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Лікарі-антивакцинатори загрожують нацбезпеці, їх потрібно звільняти – професор НАН України

  9   0 04.11.2021, 18:10 | Новости, Общество
Лікарі-антивакцинатори загрожують нацбезпеці, їх потрібно звільняти – професор НАН України

Рух лікарів-антивакцинаторів становить реальну загрозу національній безпеці України.

Про це заявив завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. Богомольця НАНУ, доктор медичних наук Віктор Досенко, пише Обозреватель.

За його словами, люди з вищою медичною освітою і науковими ступенями через ЗМІ і в соціальних мережах поширюють думки, що вакцинація від коронавірусу є зовсім не обов'язковою й не потрібною.

"Є провал вакцинальної кампанії... Антивакцинаторський рух саме лікарів наводить мене на дуже просту думку, яка якось не заходить нашій владі: у нас катастрофічна ситуація з медичною освітою. Тут вже потрібно застосовувати ургентні хірургічні методи. Це явка з повинною, це розпис у власній профнепридатності", - сказав Досенко.

Він наголосив, що невакцинований лікар на сьогодні має бути звільнений, також він створює загрозу національній безпеці України.

"Невакцинований лікар на сьогодні має бути звільненим лікарем. Я кажу жахливі речі, можливо, в когось це викличе обурення, але в принципі це є доказ, що цей лікар не розуміє медицину, не розуміє епідеміологію чи, можливо, забув. Вони завдають непоправної шкоди, тому цим має зацікавитися РНБО, СБУ. Це пряма загроза національній безпеці", - сказав Досенко.

Також він вважає, що в нас немає епідеміологів, які могли б розв'язувати питання стосовно локдауну.

"Немає фахівців. І знову ми повертаємося до рівня медичної освіти в Україні. Щороку ми випускаємо ще менш кваліфікованих лікарів. У нас у країні немає епідеміологів. Не склалася наукова школа з інфекційних хвороб. Нема кому довіряти в МОЗі. МОЗ у плані вакцинації виконує всі поради ВООЗ. Але стосовно локдауну - це внутрішні локальні питання. Тому такі рішення має ухвалювати фахівець, а краще - нарада фахівців, які дійсно розуміються в науці під назвою епідеміологія", - сказав Досенко.

Обозреватель

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