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Для Зеленского формируется идеальный шторм: одним телевизором холодильник не наполнишь. А экономическое безумие Гетманцева только ухудшает ситуацию – Юрий Романенко

  11   0 03.11.2021, 15:10 | Новости, Политика
Для Зеленского формируется идеальный шторм: одним телевизором холодильник не наполнишь. А экономическое безумие Гетманцева только ухудшает ситуацию – Юрий Романенко

"Офис президента так долго веровал, что схватил Бога за бороду, что регулярно забивал болт на элементарную коммуникацию с обществом. Сегодняшняя акция протеста антивакцинаторов - результат такого пох*изма. Болтовня о цифровой Украине, когда более 20% населения ходит в сортиры класса «мж», приводит к тому, что Украина «Битвы экстрасенсов» становится на дыбы против Украины «цифровых мальчиков». Это будет иметь плохие последствия для рейтинга Зеленского, потому что среди фанов СН 51% антиваксов.

Кроме того, очень плохо коммуницируя власть выбрала вариант принуждения. По сути пряников у власти не осталось, потому все чаще применяется один кнут при игнорировании интересов базовых социальных групп, которые обеспечивали поддержку Зе. Потому рейтинг начинает обваливаться. И будет обваливаться",- об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Юрий Романенко, информирует UAINFO.org.

"Ибо для Зе формируется идеальный шторм, когда полная задница в энергетике плюс задница с ценами на газ плюс ситуация с ковидом плюс системная игра России, которая делает все, что углубить эти дисбалансы ( запрет на поставку энергетических углей + снижение объема прокачки газа до минимума, чтобы заставить нас потратить 5 ярдов кубов газа на поддержание давления в ГТС+ орды ботов против вакцинации, хотя в самой РФии за неё топят везде + угрозы по Донбассу и т.д.), создают предпосылки для опрокидывания конструкции власти Зеленского. Одним телевизором холодильник не наполнишь. А экономическое безумие Гетманцева только ухудшает ситуацию.

Поэтому, хотя я против анахронического безумия антиваксов, но я считаю, что акция будет хорошим пинком для Зе и ОП, которые слишком зазвездились и самое время их приземлять. Я не пошёл не акцию, потому что нахождение в компании Нади Савченко отвратительно само по себе, как и с несчастными людьми, вопящими о чипировании. Но не без злорадства наблюдаю за происходящим, потому что это хороший повод Банковой начать шевелить извилинами.

Владе подскажу, чтобы выйти из цугцванга, нужно просто посмотреть в свою избирательную программу 2019 года и начать выполнять то, что обещали. И перестать думать, что аниматоры из 95 квартала, друзья и кумовья могут заменить профессионалов и компетенции. Тем более, что Зеленский обещал, что никаких кумов и друзей не будет во власти. Так что, самое время возвращаться к истокам зелёного успеха. Времени осталось не так много", - завершает Романенко.

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