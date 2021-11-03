Костюмер "Ржавчины" рассказала свою версию убийства Галины Гатчинс

Художница по костюмам Тереза Магпал Дэвис, которая участвовала в съемках фильма "Ржавчина" обратилась к людям, обвиняющим членов съемочной команды в смерти оператора Галины Гатчинс. Ее слова, направленные на защиту продюсеров, распространил актер Алек Болдуин.

Актер выложил 7 отдельных постов на свою страницу в Instagram и попросил внимательно прочитать текст. Тереза заявила, что во время съемок постоянно проводились совещания по поводу безопасности, а сами продюсеры "не видели в работниках доллары" и прислушивались к замечаниям, пишет Обозреватель, информирует UAINFO.org.

Свою исповедь художница начала с того, что ей надоели утверждения об опасных условиях труда на площадке "Ржавчины". Она убеждает, что члены съемочной команды никогда не работали больше 12 часов и никто не сможет убедить ее, что 6 здоровых мужчин слишком устали в день, когда Алек Болдуин случайно выстрелил в Галину.

Также Дэвис вспомнила, что перед трагедией у них был 56-часовой выходной.

Более того, женщина считает продюсеров кинокартины одними из самых заботливых руководителей, с которыми ей приходилось работать. По ее словам, они отказывались от своих гонораров, чтобы команда могла позволить себе жить в лучших отелях.

"Эти продюсеры, якобы не заботившиеся о нас, были одними из самых чутких людей, с которыми мне пришлось работать. Все замечания были услышаны и рассмотрены. Они работали даже дольше команды и делали это бесплатно", - написала Тереза.

В защиту оружейника, передавшего Алеку заряженный револьвер, художница сказала, что может он и не приобрел многолетний опыт работы, однако имел достаточную квалификацию. По ее мнению, людям, которые только в начале карьеры, стоит дать шанс на работу.

"А как, по вашему мнению, кто-то получит такой опыт? Мы все когда-то имели первую и вторую работу. Он учился у известного оружейника и работал на этой же должности в фильме такого же типа несколько месяцев назад. Как вы предлагаете отбирать людей, которым стоит дать шанс среди тех, кто просто имеет хорошее резюме?", - спросила американка.

В конце Тереза отметила, что будет лучше следить за безопасностью, бороться за отсутствие заряженного оружия у актеров и высшие стандарты для оружейников во имя ее близкой подруги - Галины Гатчинс.

Алек Болдуин, полностью соглашающийся со словами коллеги, выразил соболезнования семье покойного оператора и добавил, что никто не может представить боль родных Гатчинс.

Обозреватель