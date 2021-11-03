"Розуміємо, як Росія веде війну": Україна готова до нової екскалації на Донбасі – командувач ОС

ЗСУ готові до ескалації на Донбасі / фото УНІАН, Анатолій Степанов

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк заявляє про готовність до нового загострення бойових дій на Донбасі та про можливість проведення контр-наступальної операції у відповідь.

Про це Павлюк сказав в інтерв'ю американському журналісту Нолану Пітерсону в рамках "Місії Схід" Українського Центру безпеки та співробітництва, інформує УНІАН.

"Ми чудово розуміємо те, хто є перед нами. Чудово розуміємо те, як Росія веде війну. Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Крім стабілізаційної операції, в нас готова оборонна операція, по можливості проведемо і контр-наступальну операцію. Війська до цього готові", - заявив Павлюк.

Він підкреслив, що Україна дотримується перемир'я, але не вважає представників ОРДЛО самостійною одиницею, яка має свою думку.

"Це звичайні маріонетки, які просто виконують забаганки Кремля", - сказав командувач.

"Продовжуються провокації, провокації, які діють за вказівкою російських кураторів для того, щоб максимально нанести ураження нашому особовому складу, для того, щоб підірвати моральний дух, підірвати дух суспільства. Це все одна ціль - максимально знизити потенціал України та змусити сісти за стіл переговорів на умовах Росії. Крім цього, створюються такі провокації, щоб українську армію звинуватити в тому, що це вона розпочинає стрільбу, що це вона провокації починає", - зазначив Павлюк.

Він зазначив, що перемога України відбудеться тоді, коли українські прапори будуть поставлені на східному кордоні, який наразі не контролюється українською владою.

Днями видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США та Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки й військовослужбовців.

Пізніше в Міноборони України спростували цю інформацію.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

Після чого видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

У статті видання наголошується, що кадри були зроблені в районі російського міста Єльня Смоленської області недалеко від кордону з Білоруссю. На фото - скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з військовими.

А недалеко від північного кордону України була переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії - танки Т-80У і САУ. У цьому районі, навколо Брянська і Курська, помічені елементи 1-ї гвардійської танкової армії.

УНІАН