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"Терехов переміг, але…". Чому "Опора" звертатиметься до суду через вибори у Харкові

  11   0 02.11.2021, 17:10 | Новости, Политика
"Терехов переміг, але…". Чому "Опора" звертатиметься до суду через вибори у Харкові

Голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська в ефірі Радіо НВ заявила, що за паралельним підрахунком голосів кандидат в мери Харкова Ігор Терехов набрав необхідну кількість голосів для перемоги у першому турі виборів, але на декількох дільницях результати сфальсифікували на його користь.

"Немає підстав стверджувати, що пан Терехов не переміг на цих виборах. Але у нас є підстави стверджувати, що на дев'яти дільницях дані, які внесли в протокол, - неправдиві. Всі голоси перекочували від низки кандидатів до пана Терехова. Ми оприлюднили результати паралельного підрахунку голосів, якому ми довіряємо. За ним, він отримує 50,06%, тобто перемагає в першому турі, але за цими даними є похибка 1,1%. Тому наше ключове завдання як неурядової, непартійної організації, яка намагається у правовий спосіб вирішувати всі проблеми, це зафіксувати факт і належним чином повідомити про ці факти Національній поліції (ми вчора звернулися на „102", подали офіційну заяву), а також - звернутися до суду, тому що іншого варіанту немає. Скарги надходять щодо таких порушень не до територіальної комісії, а до суду", - пояснила Айвазовська.

1 листопада Харківська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів міського голови Харкова: Ігор Терехов набрав 50,66% (146 240 голосів).

НВ

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