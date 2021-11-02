У Парижі чоловік із криками "Аллах акбар!" напав із ножем на силовиків, які зробили зауваження про відсутність маски

1 листопада в Парижі на залізничному вокзалі Сен-Лазар силовикам довелося стріляти у чоловіка, який напав на них із ножем.

Про це 2 листопада повідомив BFM TV, інформує Гордон.

За даними телеканала, спочатку ситуація була простою перевіркою використання масок.

Четверо співробітників служби безпеки посперечалися про маску з незнайомцем, і тон їхньої розмови "швидко піднявся", оскільки той, кого перевіряли, "відмовився підкорятися" вимогам. Чоловік витяг ножа і кинувся на силовиків із криками "Аллах акбар!" та заявою, що "Францією править Ісламська держава".

Один із силовиків дістав пістолет і відкрив вогонь по нападнику, завдавши йому двох поранень, зокрема у груди. Поранення BFM TV називає серйозним.

Документ, виявлений у пораненого, дав змогу зрозуміти, що чоловік був відомим поліції за фактами насильства. Водночас спецслужбам він був досі невідомим.

Гордон