В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября. Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".

Об этом сообщает Telegram-канал заместителя главы КГГА Константина Усова.

Изменят семь участков улично-дорожной сети города:

- Набережное шоссе;

- Надднепрянское шоссе;

- Столичное шоссе;

- проспект Бажана;

- улица Саперно-Слободская;

- улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста к улице Электриков;

- проспект Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.

С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения путями Киева - 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.