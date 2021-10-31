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В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября

  3   0 31.10.2021, 15:02 | Новости, Общество
В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября

В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября. Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".

Об этом сообщает Telegram-канал заместителя главы КГГА Константина Усова.

Изменят семь участков улично-дорожной сети города:

- Набережное шоссе;

- Надднепрянское шоссе;

- Столичное шоссе;

- проспект Бажана;

- улица Саперно-Слободская;

- улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста к улице Электриков;

- проспект Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.

С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения путями Киева - 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.

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