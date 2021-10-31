В Киеве вводят единый скоростной режим с 1 ноября. Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час".
Об этом сообщает Telegram-канал заместителя главы КГГА Константина Усова.
Изменят семь участков улично-дорожной сети города:
- Набережное шоссе;
- Надднепрянское шоссе;
- Столичное шоссе;
- проспект Бажана;
- улица Саперно-Слободская;
- улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста к улице Электриков;
- проспект Шухевича от Северного моста к улице Бальзака.
С 1 ноября до 1 апреля максимально разрешенная скорость движения путями Киева - 50 км/ч кроме участков, где разрешена скорость ниже.