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Ерозія феномена "Зе" набула незворотного характеру

  9   0 29.10.2021, 10:01 | Новости, Политика
Ерозія феномена "Зе" набула незворотного характеру

"Це відбулось внаслідок неспроможності суспільства після оприлюднення детальної інформації про офшори Зеленського та його найближчого оточення у суспільній свідомості примирити, якось з'єднати між собою дві кардинально протилежні реальності", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Андрій Миселюк, інформує UAINFO.org. 

"Перша - сприйняття прихильниками Зеленського нинішнього президента як якісно нової, контр-системної людини.

Друга - поведінка та дії Зеленського як класичного старого системного політика-бізнесмена. Причому і в часи його до-президентського буття, і його нинішньої реакції на офшорний скандал.

Іміджмейкери Зеленського недооцінили суспільну важливість появи інформації-бомби про офшори Зеленського та його колег по «Кварталу», чи то «Офшору-95».

Багато спікерів від табору Зеленського з початку цього місяця раз за разом повторюють один й той же самий меседж: за часів Януковича «всі-так-робили». Тим самим намагаючись перевести дискусію в суто економічну площину про те, як крупний бізнес за правилами старих політиків вимушений був зберігати зароблене поза межами України.

Але ж контекст офшорної справи Зе&Co набагато ширше.

І само по собі повторення цієї тези жодним чином не є відповіддю на два ключових питання суспільства.

Питання номер раз: Якщо Зеленський разом із партнерами так само «як всі» великі бізнесмени виводили мільйони із країни в офшорні юрисдикції, чому він на виборах із чесним виглядом і щиро без зупинки розповідав народові, що він «кардинально, від слова зовсім, НЕ ТАКИЙ, як всі ці старі гравці Системи»?

Питання номер два: Чому після свого приходу до влади і початку епохи «Зе-життя країни по-новому» сам Зеленський та його найближче оточення НЕ закрили офшори, НЕ повернули свої мільйони із офшорів на Батьківщину, НЕ сплатили з них податки в український бюджет і НЕ вклали ці гроші замість офшорних економік в рідну українську економіку?

Ці ключові питання так і залишилися без відповіді Зеленського.

І в результаті перші дані декількох соціологічних опитувань після офшорного скандалу зафіксували нову реальність: велика частина армії прихильників Зеленського не всиділи не розтяжці.

На розтяжці між образом безсрібника, бідного, але при цьому криштально чесного президента-правдоруба Голобородько-Зеленського та достовірною інформацією про масштабні тіньові офшорні оборудки Зеленського та його найближчого оточення.

Грамотно сконструйований технологами феномен «Зе» практично безболісно переніс такі саме технологічні атаки опонентів із «вагнергейтом», нерухомістю родини Зеленських у Криму, кінобізнесом в Росії, скандальними соратниками тощо.

Але із захованими в офшорах мільйонами справа якісно інша - саме цей скандал запустив у свідомості прихильників Зеленського незворотній процес ерозії штучного образа «якісно нового та якісно іншого політика Зе».

Цей штучний образ можна було зліпити тільки один раз - із максимуму очікувань більшості суспільства на політику та політика нової якості, грамотної технологічної пропозиції суспільству на виборах президента феномена «Зе» та «харакірної» разової готовності більшості українців ризикнути й надати карт-бланш цьому невідомому феномену - «коту в мішку».

Отже, цей феномен - одноразовий пасіонарний витвір, а не виріб багаторазового використання. І тепер, коли процес його руйнування запустився, повернути статус-кво вже не вдасться.

Отже, дивимося на наступні дані соціологічних досліджень. Базовий прогноз втрати кожен місяць по 2-3% популярності й Зеленським і його партією вдалими антикризовими діями команди Зеленського ще може бути скорегований у бік зменшення цього показника падіння.

Але вже будь-які дії Зеленського і його команди не зможуть зупинити процес ерозії-руйнування штучного і контрпродуктивного для розвитку країни феномену «Зе-влади». Із всіма позитивними наслідками появи нової реальності й для вітчизняної політики, й для країни в цілому", - констатує політолог.

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