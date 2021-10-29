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Новий "рекорд": кількість хворих на коронавірус знову збільшилась

  12   0 29.10.2021, 11:01 | Новости, Общество
Новий "рекорд": кількість хворих на коронавірус знову збільшилась

За добу 28 жовтня в Україні: зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 824, медпрацівників - 491);  289 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані - 75 138 людей. Про це повідомляє МОЗ, інформує UAINFO.org

Також за минулу добу:

- госпіталізовано - 5 463 особи;

-  летальних випадків - 648;

- одужало - 9 784 особи.

За весь час пандемії в Україні:

- захворіло - 2 878 674 особи;

- одужало - 2 421 495 осіб;

- летальних випадків - 66 852;

- проведено ПЛР-тестувань - 14 306 108.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу - 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 292 521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 082 799 щеплень.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

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