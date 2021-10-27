Путін грає на повну капітуляцію України – Gazeta Polska Codziennie

Росія зупинила роботу своєї місії при НАТО, військову місію зв'язку НАТО у Москві. Останнім часом дії Кремля свідчать, що Росії із Заходом не по дорозі, пише Павел Крищак у польський Gazeta Polska Codziennie, інформує ZN.UA.

"Ескалація напруженості сприяє тиску на другу сторону, яка не хоче погіршення цих відносин, погодиться на поступки - переконання, що у натівській стратегії стримування мусить теж бути діалог з Росією, є особливо сильне у Берліні. Зменшення можливостей цього діалогу може поглибити розбіжності між Берліном та Вашингтоном, як повинна виглядати стратегічна концепція НАТО", - сказав експерт Центру східних досліджень (OSW) доктор Вітольд Родкєвич.

НАТО вислало зі свої штаб-квартири вісьмох російських дипломатів, які були агентами російської розвідки під дипломатичним прикриттям. І зменшило кількість російської військової місії зв'язку. Кремль традиційно все заперечує.

Автор пише, що Росія не розірвала всі канали спілкування з НАТО, як не скасувала й договору НАТО-Росія від 1997 року. Цією угодою Німеччина обмежує активність НАТО на східному фланзі. Росія це бачить та цінує.

Родкєвич вважає, що призупинення роботи російського представництва при НАТО - це показовий жест, що демонструє погані стосунки РФ та НАТО та поглиблену кризу у їх зв'язках. Експерт каже, що таким чином Росія тисне на Німеччину та західноєвропейських політиків.

"Замороження РФ представництва при Альянсі треба вписати у контекст дискусії про нову стратегічну концепцію НАТО, яку ухвалять на саміті наступного року", - додає експерт. "Ми бачимо, що дії НАТО щодо Росії базувалися на двох стовпах - стримуванні та готовності до діалогу. Кремль, зменшуючи можливості діалогу, розраховує, що ускладнить так зміцнення тих елементів стратегії Альянсу, що мають стримувати Росію. Російський розрахунок такий, що західноєвропейські еліти, зокрема німецькі, не схвалюватимуть дії НАТО, що збільшуватимуть напруженість".

Він додав, що Росія пішла на це під час візиту заступниці державного секретаря США Вікторії Нуланд. Після її візиту в Москву у Росії видали різні сигнали. США були позитивнішими.

"Можливо, з боку Росії - це демонстрація, що пропозиція, з якою приїхала до Москви Нуланд, є недостатньою. Адміністрація Байдена хоче стабілізувати відносини з Росією і зробити їх передбачуваними. Російська сторона, руйнуючи їх, хоче схилити Вашингтон до поступок. Є таке положення у російські стратегії, що із натиском можна більше отримати від партнера, якому важливіша нормалізація відносин», - каже експерт із питань Росії.

Він наголосив, що найголовнішою метою політики Путіна є капітуляція України через реалізацію Мінських домовленостей. Для Росії вони дуже вигідні та відповідають основним цілям російської політики щодо Києва, сказав Родкєвич.

"Мінські домовленості де-факто перетворять Україну у державу, у якій конституційно вбудований політичний центр, безпосередньо залежний від Москви. Це гарантії, що подібні до тих, які мала цариця Катєріна щодо Речі Посполитої у 18 столітті», - каже доктор Родкєвич.

Тим часом експерти в США вважають нову рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства між США та Україною дрібною. Вони кажуть, що рамкова угода не дає Україні суттєвих важелів у справі зміцнення Вашингтоном протиповітряної оборони ЗСУ.

"Брак сучасної протиповітряної оборони є одним із найслабших пунктів українського військового потенціалу у випадку повномасштабного конфлікту з Росією", - наголошує експерт OSW.

ZN.UA