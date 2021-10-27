Financial Times: Газпром пропонує Молдові змінити Угоду про асоціацію з ЄС заради дешевого газу

Російський монополіст Газпром запропонував Молдові внести зміни до угоди про вільну торгівлю з ЄС та відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку в обмін на дешевший газ для країни.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, інформує НВ.

Підконтрольний Кремлю Газпром скоротив постачання до Молдови на одну третину минулого місяця після завершення довгострокового контракту, домагаючись підвищення ціни більш ніж удвічі.

Під час переговорів Газпром заявив молдавським чиновникам, що знизить ціну, якщо країна буде готова внести поправки до угоди про вільну торгівлю з ЄС, розповіли джерела FT.

Газпром також хоче, щоб Молдова відклала запровадження норм ЄС, які потребують лібералізації газових ринків та збільшення конкуренції, заявили співрозмовники газети.

Лібералізація газового ринку негативно позначиться на Газпромі та Молдовагазі, його дочірній компанії в Молдові, яка володіє та керує газовою мережею країни, а також купує та продає партії газу.

Нагадаємо, комісія з надзвичайних ситуацій Молдови оголосила стан енергетичної тривоги через брак газу.

Віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину раніше повідомляв, що 27 жовтня проведе в Санкт-Петербурзі переговори з головою Газпрому Олексієм Міллером.

НВ