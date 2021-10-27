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Королева Великобританії не буде брати участь у кліматичному саміті: лікарі порадили Єлизаветі ІІ "відпочити"

  14   0 27.10.2021, 17:04 | Новости, Мир
Королева Великобританії не буде брати участь у кліматичному саміті: лікарі порадили Єлизаветі ІІ "відпочити"

Королева Великобританії Єлизавета ІІ не буде брати участь у кліматичному саміті в Глазго (Шотландія).

Як пише ВВС, у Букінгемському палаці повідомили, що Єлизавета "з прикрістю" вирішила не брати участі у прийомі на саміті, але підготує записане відеозвернення до інших учасників, інформує УНІАН.

Нагадаємо, минулого тижня 95-річна королева скасувала запланований візит до Північної Ірландії у зв'язку з рекомендацією лікарів "відпочити кілька днів". Згодом стало відомо, що вона вперше за багато років провела ніч у лікарні для медичних обстежень.

Проте уже у вівторок, 26 жовтня, вона відновила участь у зустрічах та по відеозв'язку з Віндзорського палацу спілкувалася з послами.

Оголошення про скасування візиту і обстеження в лікарні з'явились через кілька днів після того, як її побачили з тростиною під час відвідування служби у Вестмінстерському абатстві, приуроченої до сторіччя Королівського британського легіону, благодійної організації збройних сил.

Королева Єлизавета ІІ / фото REUTERS

Нагадаємо, 26-ту сесію Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату організовують Великобританія та Італія. Вона пройде 31 жовтня - 2 листопада 2021 року в шотландському Конгрес-центрі.

Захід мав відбутися в листопаді 2020 року, але його перенесли через пандемію COVID-19.

"Вечірні Вісті"

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