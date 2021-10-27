В організмі загиблого нардепа Полякова знайшли метадон із димедролом

В організмі народного депутата Антона Полякова виявили димедрол. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі програми "Мокрик По Живому" на Hromadske, пише УНІАН.

За його словами, суміш метадону з димедролом підсилює дію наркотику. Її називають "вуличним метадоном". Єнін зазначив, що за звичайним рецептом отримати димедрол в аптеці не можна.

"Ми можемо з абсолютною впевненістю говорити, що це суміш, отримана десь не в офіційній аптечній мережі", - підкреслив він. Правоохоронці не коментують, яким чином вона потрапила в організм.

Єнін зазначив, що поки не знайдені докази того, що смерть Полякова мала насильницький характер. "Водночас ми досі не виключаємо жодної версії", - сказав він.