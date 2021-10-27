Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:01

Продюсер "Дюны" назвал дату выхода второй части фильма

13:00

На наших глазах шестой президент страны бьет Украине татуировку "Здесь был Вова" – Казарин

12:02

Чому насправді медиків не зобов'язали вакцинуватись?

11:46

Завод "Більшовик" у Києві продали за 1,43 мільярда гривень

11:00

В організмі загиблого нардепа Полякова знайшли метадон із димедролом

10:05

Дмитрий Карпачев: Разрешать или запрещать детям смотреть "Игру в кальмара"? И почему сериал так популярен среди несовершеннолетних?

09:02

Новая глобальная гонка вооружений рискует закончиться ядерной войной –​​​​​​​ Financial Times

08:03

Футбол вже не буде колишнім: FIFA має намір впровадити нову технологію

07:02

Baltic Pipe: як Європа долає газову залежність від Росії

00:02

Україна вперше застосувала турецький Bayraktar в бою. ВІДЕО

23:08

В Харькове автомобиль на огромной скорости устроил смертельное ДТП. ВИДЕО

19:59

Загибель Галини Гатчінс: знімальна група розважалася зі зброєю за кілька годин до трагедії

19:00

"Японські Гаррі й Меган": принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина

17:59

"Кварталу 95" не продлили контракт на телеканале Коломойского

17:01

Сын Трампа выпустил одежду с надписью "Болдуин убивает людей"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Завод "Більшовик" у Києві продали за 1,43 мільярда гривень

  11   0 27.10.2021, 11:46 | Новости, Экономика
Завод "Більшовик" у Києві продали за 1,43 мільярда гривень

Стартова ціна активу в 1 млрд 389 млн 017 тис. грн зросла на 20 млн грн / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

ТОВ "Дженерал комерс" стало переможцем аукціону з продажу 100% акцій АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик"), запропонувавши за них 1 млрд 429 млн 17 тис.грн.

Як передає кореспондент УНІАН, під час аукціону учасниками було зроблено лише два кроки.

Спочатку стартова ціна активу в 1 млрд 389 млн 017 тис. грн зросла на 20 млн грн, а далі переможець торгів запропонував остаточну ціну.

За словами Голови Фонду державного майна Дмитра Сенніченка, переможець аукціону має не тільки перерахувати до держбюджету 1,43 млрд грн, а ще й погасити борги підприємства перед співробітниками, борги з єдиного соціального внеску та інші борги в обсязі, який перевищує 400 млн грн.

"Придбання активу - це, безумовно, лише перший крок на шляху до нового життя цього підприємства. Велика приватизація - це великі інвестиції, і вкладена одна гривня в об'єкт приватизації дає після цього кумулятивний ефект в 4-6 гривень на вкладену гривню в розвиток території, створення робочих місць і створення добробуту України", - сказав він.

Планується, що територія "Першого Київського машинобудівного заводу"(завод "Більшовик"), а це 35 гектарів, буде використана під забудову.

Завод "Більшовик":

Завод заснований в 1882 році підприємцями-чехами Я.Гретером і І. Криванеком під назвою "Київський чавуноливарний і механічний завод". Випускав чавунну арматуру, болти, гайки, ремонтував машини.

У 1888 році був оформлений як акціонерне товариство "Київський машинобудівний завод Гретера, Криванека і К°", яке в 1890 році приступило до будівництва (на тій же території) нового заводу. Став найбільшим машинобудівним підприємством міста. Виробляв обладнання для цукрових заводів, парові котли, насоси тощо.

У 1896 році на нижегородському ярмарку заводу присуджено золоту медаль за парову машину.

У 1919 році після націоналізації завод отримав назву "Перший державний Київський машинобудівний завод", згодом отримав назву ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Більшовик".

10 Травня 2018 року змінив назву на АТ "Перший київський машинобудівний завод" (АТ "ПКМЗ").

"Вечірні Вісті"

Лента статей

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (659)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]