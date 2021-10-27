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Дмитрий Карпачев: Разрешать или запрещать детям смотреть "Игру в кальмара"? И почему сериал так популярен среди несовершеннолетних?

  9   0 27.10.2021, 10:05 | Новости, Общество
Дмитрий Карпачев: Разрешать или запрещать детям смотреть "Игру в кальмара"? И почему сериал так популярен среди несовершеннолетних?

"Мама, можно я посмотрю "Игру в кальмара"? Все в классе уже видели его, обсуждают. Я тоже хочу!" (Ангелина, 11 лет). Это реальная ситуация. Вопрос написала мне знакомая, которая тревожится, стоит ли ребёнку разрешить посмотреть нашумевший сериал. Судя по количеству упоминаний этого названия в соцсетях и высокому интересу среди детской аудитории, считаю, нужно вынести этот вопрос на обсуждение",- об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Дмитрий Карпачев, информирует UAINFO.org.  

"Итак, что такое «Игра в кальмара»?

Это 9-серийный сериал в жанре приключенческого боевика. Сюжет строится вокруг игры на выживание с жестокими правилами. Практически каждая сцена содержит элементы насилия - психологического и физического (унижения, убийства, кровь, нечеловеческая жестокость).

Вместе с тем поднимаются глобальные проблемы: социальное неравенство среди жителей Кореи, классовость общества, гигантские размеры кредитной задолженности граждан.

Красной нитью по сюжету проходит тема безысходности. Создаётся впечатление, что выжить и решить свои финансовые проблемы герои сериала могут только лишь с помощью кровавой игры.

Почему сериал так популярен среди детей? Всё дело в сюжете. Испытания участников сосредоточены вокруг известных (не только в Корее) игр. При этом визуальная составляющая на очень высоком уровне. Использованы разные приёмы воздействия на зрителя: триггеры, запоминающиеся образы, соответствующая музыка.

Ну и трендовость. Вспомните, как весной этого года дети буквально помешались на поп-итах. Так и сейчас. «Ютуб» и «Тикток» пестрят роликами - вырезками из сцен сериала. Даже не зная толком сюжета, дети с первых секунд понимают, о чём речь - о «кальмаре».

Возрастные ограничения просмотра.

Это 18+, но множество детей самых разных возрастов уже посмотрели сериал. С разрешения родителей или без их ведома.

Влияние сериала на детей 

В Великобритании и Бельгии учителя отметили волну насилия, спровоцированную сериалом среди школьников. Дети устраивают похожие игры и избивают проигравших. Администрации школ призывают родителей не разрешать детям смотреть этот сериал и устраивать игры по его мотивам.

Читайте дальше о последствиях просмотра детьми подобных сериалов и фильмов.

1. Демонстрация жестоких сцен буквально атакует незрелую психику ребёнка. Это инструкция для агрессивного поведения и в некотором роде - оправдание антисоциальных действий.

2. Уменьшается способность к сочувствию, сопереживанию за счёт снижения чувствительности к жестокости. Убили полюбившегося персонажа - ну и ладно, смотрим дальше.

3. Формируются искажённые представления о действительности, о морали, о самом себе. Дети дезориентированы - да, игра страшная, но победитель же молодец, кучу денег заработал!

4. Возникает тревожность, нарушается сон. Это последствия стресса, перенесённого во время просмотра ребёнком жестоких сцен.

Так что в итоге - разрешать или запрещать детям смотреть «Игру в кальмара»?

Выбор за родителями.

Могу лишь посоветовать посмотреть сначала сериал самим и принять взвешенное решение с позиции возраста, восприимчивости именно вашего ребёнка. С моей точки зрения, официальное ограничение 18+ оправдано. А далее - решать вам", - констатирует Карпачев.

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