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У п'ятому сезоні "Корони" покажуть руйнівне інтерв'ю принцеси Діани

  7   0 26.10.2021, 14:01 | Новости, Мир
У п'ятому сезоні "Корони" покажуть руйнівне інтерв'ю принцеси Діани

Фото: Скріншот Принцеса Діана та Мартін Башир, 1995 рік

У Великій Британії тривають зйомки п'ятого сезону серіалу про життя сім'ї монарха "Корона", і він обіцяє стати одним із найгостріших за всю історію проєкту, повідомляє Daily Mail, пише Фокус.

Як стало відомо, Netflix збирається інсценувати інтерв'ю принцеси Діани програмі "Панорама" з опальним журналістом ВВС Мартіном Баширом у 1995 році, незважаючи на протести принца Вільяма. Цьому збираються присвятити цілу серію.

"Створці "Корони" називають це інтерв'ю ключовим моментом п'ятого сезону. Сценаристи вважають, що бурхливий шлюб між Чарльзом і Ді призвів до її одкровень на "Панорамі", і наслідки цього рішення визначили її останні місяці. Вони вкладають у це величезні кошти. "Корона" має досвід входження в ті галузі історії королівської сім'ї, які вони воліли б залишити у спокої", - заявив інсайдер.

 В інтерв'ю ВВС принцеса Діана вперше розповіла про проблеми у шлюбі

Відтворення цього інтерв'ю, навіть для художнього фільму, суперечить позиції родичів Діани, зокрема її старшого сина, принца Вільяма, який закликав більше ніколи не повторювати цю бесіду на телебаченні. Він розкритикував інтерв'ю ВВС, заявивши, що зізнання його матері про життя в палаці спровокували "хибну розповідь". Вільям і Гаррі заявили, що, отримавши від Діани зізнання нечесним шляхом, ВВС і Башир фактично зруйнували її життя і "допомогли розв'язати трагічний ланцюг подій, які призвели до її смерті через два роки".

"Ця програма "Панорама" не має легітимності і ніколи не повинна виходити в ефір знову. Це фактично встановило хибну розповідь, яку протягом більш як чверті століття комерціалізували ВВС та інші", - підкреслив герцог Кембриджський.

Як відомо, внаслідок розслідування з'ясувалося, що Башир переконав Діану, що за нею стежать і переслідують її, підсунув їй фальшиві банківські чеки, які нібито свідчили про те, що королівська родина зливала інформацію про неї у ЗМІ тощо.

Інтерв'ю принцеси Діани справило ефект бомби, що розірвалася, оскільки вона на весь світ розповіла про проблеми у шлюбі з принцом Чарльзом і його зради. Після цього королева Єлизавета II особисто виступила з вимогою про розлучення пари.

Фокус

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