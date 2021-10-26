Випадковість чи "злив"? Частина фігурантів списку РНБО загадково встигли переписати свій бізнес напередодні введення санкцій – Bihus.Info

Частина людей, на яких були накладені санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) як на контрабандистів та злодіїв у законі, встигли переписати частину свого бізнесу заздалегідь, щоб уникнути обмежень.

У розслідуванні Bihus.Info йдеться, що інформацію могли "зливати" люди з влади, інформує НВ.

Зокрема перед тим, як президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти "топ-10 контрабандистів" 3 квітня, фігурант списку Валерій Пересоляк днем раніше переписав свої будівельні компанії на інших людей. Також свій бізнес продав Віктор Шерман.

Свої підприємства встиг переписати фігурант другого списку санкцій проти контрабандистів Едуард Кукоба. Він встиг "позбутися" трьох підприємств до підписання рішення Зеленським. Інший бізнесмен Олександра Черепинський "втратив бізнес" ще за кілька днів до оголошення списку.

Журналісти також вважають, що було внесено зміни до списку РНБО "злодіїв у законі". Під санкції не потрапили Рустам та Руслан Джамбулатови. Останній зустрічався перед смертю із покійним нардепом Антоном Поляковим.

2 квітня на засіданні РНБО запровадили санкції проти "топ-10" контрабандистів, а також усунули низку співробітників Митної служби України, причетних до заподіяння шкоди державному бюджету. 21 квітня ОП оприлюднив указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб.

30 липня РНБО розширила список контрабандистів, проти яких запроваджуються санкції - до нього увійшли ще три особи та 24 пов'язані з ними компанії.

UAINFO