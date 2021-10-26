В Україні новий рекорд смертей від ускладнень COVID-19 – за добу померли 734 людини

В Україні вчора, 25 жовтня, виявили 19 120 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 734 людини, а одужали - 9 738 пацієнтів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, інформує UAINFO.org.

До лікарень за добу потрапили 2 939 людей з підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Найбільше нових випадків зафіксували у Дніпропетровській (1 760), Одеській (1 605), Запорізькій (1 335), Харківській (1 255) та Херсонській (1 222) областях.

Лабораторії зробили 129 063 тести на коронавірус: методом ПЛР - 61 027, методом ІФА - 18 233. Також зробили 49 803 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 14 мільйонів ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас виявили 2 803 159 випадків COVID-19. З них 64 936 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 390 112 - одужали.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 151 480 людей, з них отримали одну дозу - 9 151 478 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 058 802 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 210 280 щеплень.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані. Вакцинація - це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби, нагадали в МОЗ.

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин: регіони поділяють на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації.

З 23 вересня «жовту» зону з новими карантинними обмеженнями та бонусами для вакцинованих запровадили по всій Україні.

У Херсонській, Сумській, Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській, Рівненській та Миколаївській областях уже запровадили "червоний" рівень, який передбачає найжорсткіші обмеження.

З 21 жовтня запрацювали нові правила міжрегіональних перевезень - і від водіїв, і від пасажирів вимагають документ про вакцинацію або тест на коронавірус.

UAINFO