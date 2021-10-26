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У США сталася бійня в торговому центрі: є загиблі і поранені (фото, відео)

  9   0 26.10.2021, 11:01 | Новости, Мир
У США сталася бійня в торговому центрі: є загиблі і поранені (фото, відео)

Підозрюваного взяли під варту / фото REUTERS

У понеділок, 25 жовтня, в штаті Айдахо, США, сталася стрілянина у торговому центрі.

Про це повідомляє NPR, інформує УНІАН.

Чоловік убив двох людей, а під час його затримання поранення отримали ще п'ятеро, серед яких поліцейський і сам підозрюваний.

Інцидент стався в Бойсе близько 13:50 за місцевим часом. За словами начальника поліції міста Райана Лі, спочатку їм надійшла інформація про одного вбитого в ТЦ.

"Незабаром після цього відбулася перестрілка, внаслідок якої померла ще одна людина, був поранений офіцер і підозрюваний, який вже взятий під варту", - сказав він.

На даному етапі поліція не може назвати мотиви чоловіка, зараз йде розслідування.

 

Мер Бойсе Лорен Маклін попросила представників громадськості та ЗМІ надати жертвам та їх сім'ям спокій, адже вони отримали психологічні травми внаслідок інциденту.

УНІАН

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