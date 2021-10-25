Сазонов: Россия при всех своих газовых понтах – страна бездомной национальности

"Бывают такие новости, которые невозможно поставить без превьюшки - «Слезы мешают говорить». Или проще «Рыдаю». Сегодня замечательная новость из этого же разряда. Порадовал меня сообщением Госдеп США. Не могу не рассказать анекдот по этому поводу. Чернушный, как я люблю, людям со строгими правилами приличия первый абзац стоит пропустить. Итак, каморка папы Карло. В постели голая и совершенно пьяная Мальвина. Горит камин - топится дровами из Буратино. На полу шкура пуделя Артемона. В кресле-качалке с трубой сидит Карабас-Барабас. Он каждые несколько минут отхлебывает вискарь из горлышка литровой бутылки, дует в трубу и прочувствованно говорит сам себе - «Это просто какой-то праздник...", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Кирилл Сазонов, информирует UAINFO.org.

"Так вот, новость просто какой-то праздник. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки на днях обновил перечень Homeless Nationalities - в переводе это список "бездомных национальностей" (в эту категорию относят заявителей на иммиграционную визу из стран, где у США нет консульских представительств или где политическая ситуация настолько «неопределенная и изменчивая», что американские дипломаты не уполномочены рассматривать заявления на получение визы, - Ред)... Нет, они не одиноки. Там прекрасная компания подобралась. Теперь "бездомными национальностями" будут считать граждан целых 10 стран - Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена и теперь еще и России. Путин, браво! Это такое достижение, что в русском или английском языке даже нет подходящего слова. У нас есть. Называется - «мыздобулы».

Бездомные национальности. Кремль хотел фактически из крымских татар сделать бездомную национальность. Людей, лишенных родины. Как при Сталине. Во влажных мечтах российских националистов и украинцев нужно было сделать нацией без родины. Разделить Украину на части, оккупировать хотя бы половину, обозвать Новороссией, всюду доказывать, что это страна 404. Как там у нашего современного классика Олеся? Итоги пидведьом? Украина была, есть и будет. Президент Украины второй после Меркель лидер ЕВРОПЕЙСКОГО (зарубите на своих носиках этот факт) государства, с которым встречается президент США Байден. Можно было бы тут похвалить Зеленского, но все же понимают - дело не в фамилии. Есть Украина. И ее реальный статус в мире. Есть президент, которого выбирает украинский народ. Фамилия не ключевой фактор. Но моя страна для США - важный игрок и мой президент говорит с президентом США сразу после канцлера ФРН. А Россия при всех своих газовых понтах (простите лексикон, я из Донецка) - страна бездомной национальности. Это факты. Вещь упрямая.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что США рекомендуют россиянам попробовать получить визу в Польше. Но поляки их не пускают - карантин, въезд только с сертификатом про вакцинацию. Я неделю назад за две минуты прошел, но я из Украины, у меня Пфайзер, а у них Спутник. Не пускают в Польшу. И в Украину со Спутником пускать не стоит. Кстати, Украине для россиян вообще давно пора ввести визы. И по возможности эти визы не давать. Мы с 2014 года пытаемся власть в этом убедить...", - завершает Сазонов.