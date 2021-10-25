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Облгази хочуть збільшити один з тарифів у 4 рази: що та для кого подорожчає

  6   0 25.10.2021, 14:50 | Новости, Экономика
Облгази хочуть збільшити один з тарифів у 4 рази: що та для кого подорожчає

Середній тариф на розподіл по країні може зрости з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м / фото УНІАН, Володимир Гонтар

Газорозподільні компанії пропонують з січня 2022 року підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.

Про це свідчать проекти тарифів, опубліковані на сайтах кожної окремої газорозподільної компанії, інформує УНІАН.

Таким чином, середній тариф на розподіл по країні може зрости з нинішніх 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м.

Найбільше підняти тарифи за кубічний метр пропонують для "Луганськгазу" - з 1,55 грн до 8,41 грн і "Уманьгазу" - з 1,78 грн до 8,91 грн.

Крім того, тариф "Одесагазу" хочуть підняти з 0,84 грн до 4,52 грн. Столичний "Київгаз" пропонує підняти вартість своїх послуг з 0,31 грн до 0,83 грн, "Київоблгаз" - з 1,45 грн до 3,39 грн за куб. м.

Найменші зміни в тарифі можуть прийняти для "Газопостачсервіс" - з 2,46 до 3,01 грн за куб.м, "Шепетівкагаз" - з 1,09 до 1,88 грн за куб. м і НГХП "Сірка" - з 1,14 до 1,58 грн за куб. об.

Більш детальну інформацію по кожній газорозподільній компанії в країні можна подивитися на сайті самої компанії.

В одному з облгазів УНІАН розповіли, що це лише проекти тарифів на 2022 рік, які ще навіть не подані на розгляд регулятору. Крім того, зазвичай фінальні затверджені тарифи значно нижче запропонованих компаніями.

Також співрозмовник пояснив, що підвищення тарифу пов'язане зі зростанням ринкової вартості газу.

"У тарифі газ для виробничо-технологічних витрат закладений у розмірі 5 800 гривень за тисячу кубів, а ринкова вартість газу зараз 34 тисячі гривень", - розповіли УНІАН.

Зміна тарифів:

НКРЕКП з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

Після чого на тлі зростання ряду інших комунальних тарифів в регіонах України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на послуги розподілу природного газу в розмірі 1,79 грн за 1 куб.м на місяць без ПДВ.

УНІАН

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