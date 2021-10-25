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Алек Болдвін зустрівся з чоловіком та сином убитої Галини Гатчінс (фото)

  6   0 25.10.2021, 17:10 | Новости, Мир
Алек Болдвін зустрівся з чоловіком та сином убитої Галини Гатчінс (фото)

Фото: Backgrid Алек Болдвін обіймає Метью Гатчінса

63-річний актор і продюсер Алек Болдвін, який випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соузу на зйомках вестерну "Раст", зустрівся з вдівцем, чоловіком Галини, Метью Гатчінсом і його дев'ятирічним сином Андросом.

Про це пише Daily Mail, інформує Фокус.

Метью й Андрос прибули в Санта-Фе, неподалік від якого відбувалися зйомки, з Каліфорнії. Але, як стало відомо, вони вже виписалися з готелю. Алек зустрівся з ними особисто. До цього вони спілкувалися по телефону та за допомогою відеозв'язку.

Фото: The Daily Mail 

Метью Гатчінс із сином Андросом. Фото: The Daily Mail

Інсайдери повідомили, що Болдвін був абсолютно невтішний. Він уже скасував усі свої проекти та зйомки вестерна "Раст" у тому числі. Нагадаємо, у цьому проекті Алек виконував роль бандита.

Він і актор Дженсен Еклз, який також зайнятий на зйомках, уже перерахували великі суми грошей у стипендіальний фонд Гільдії кінематографістів у пам'ять про Галину.

Алек Болдвін, Галина Гатчінс, Тревіс Фіммел і Дженсен Еклз на зйомках вестерну "Раст". Фото: Instagram jensenackles

Міжнародна гільдія кінематографістів провела в суботу Всенічну при свічках у пам'ять про Галину Гатчінс в Альбукерку. Ще одну Всенічну заплановано на сьогодні в Бербанку, Каліфорнія.

До сих пір невідомо, що саме сталося на знімальному майданчику вестерна, і чому зброя, заряджена холостими патронами, вистрілила. 

Утім, уже відомо, що зброярка, фахівчиня, яка відповідає за стан зброї на знімальному майданчику, зайнята на зйомках фільму "Раст", не дуже уважно ставилася до своїх обов'язків.

Йдеться про 24-річну Ханну Гутьєррес-Рід. "Вона була недбала зі зброєю, іноді нею безтурботно розмахувала, один раз дала її 11-річній актрисі, а один раз готувалася до зйомок не дуже безпечним способом", - розповіло джерело ЗМІ. Також виявилося, що помічника режисера Дейва Голла, який також несе відповідальність за зброю, уже критикували за несумлінне ставлення до своїх обов'язків під час зйомок фільму "Темрява" у 2019 році.

Убита операторка Галина Гатчінс.  Фото: Instagram halynahutchins

Нагадаємо, Галина Гатчінс загинула, а режисер Джоел Соуза був поранений на зйомках вестерну "Раст" ("Іржа") 21 жовтня. Стріляв Алек Болдвін із гвинтівки, зарядженої холостими патронами.

Фокус

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