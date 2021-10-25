У РНБО виступили за перехід України на жорстку президентську республіку

Данілов вважає, що президент повинен відповідати за все / фото УНІАН, Олександр Кузьмін

Україна повинна перейти на жорстку президентську республіку, при якій президент очолюватиме виконавчу владу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "РБК-Україна", інформує УНІАН.

Чиновник вважає, що в Україні на всенародно обраного президента покладають надії попри те, що країна де-юре є парламентсько-президентською республікою. За такою логікою, переконаний Данілов, президента слід обирати в парламенті.

"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі", - заявив він.

Данілов засумнівався, що "без особистості можна було зробити ривок вперед" і навів у приклад історію України.

"Можуть бути парламентсько-президентські республіки? Так, вони можуть існувати, але в умовах, коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього повинні пройти століття", - заявив Секретар РНБО.

УНІАН