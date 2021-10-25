Звезда сериала "Друзья" умер от рака

Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший в сериале "Друзья" работника кофейни "Central Perk" Гантера.

Об этом пишет BBC, сообщает УНИАН.

Тайлеру было 59 лет. Он несколько лет боролся с раком предстательной железы.

Его менеджер сообщил, что актер мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. "Желая помочь как можно большему количеству людей, он смело поделился своей историей", - сказал его менеджер.

Тайлер появился почти в 150 эпизодах сериала "Друзья". Позже он рассказал, что это были самые памятные 10 лет в его жизни.