Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:01

У РНБО виступили за перехід України на жорстку президентську республіку

10:04

Звезда сериала "Друзья" умер от рака

09:00

Неожиданный выбор: Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны, – Бутусов

08:09

Названы целебные свойства апельсинового сока

07:10

Суарес: У Месси нет конкурентов в борьбе за Золотой мяч

06:11

Названы целебные свойства разных видов зелени

05:12

Шпионы показали BMW X1 нового поколения

04:13

Кайли Дженнер рассекретила пол будущего ребенка

03:05

В Черкасской области адвокат продавала клиентам фейковые COVID-тесты (видео)

02:06

Уайт: Думаю, WBC обяжет Фьюри встретиться со мной

01:07

Ученые обнаружили новую пользу кофе

00:08

В США могут отозвать более 600 тысяч пикапов Ram

23:03

В Польше задержали украинца за перевозку нелегалов

22:04

В Нигерии боевики напали на тюрьму, освободив сотни заключенных

21:32

На матче Второй лиги произошла массовая драка с участием фанатов (видео)

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Звезда сериала "Друзья" умер от рака

  13   0 25.10.2021, 10:04 | Новости, Культура
Звезда сериала "Друзья" умер от рака

Умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший в сериале "Друзья" работника кофейни "Central Perk" Гантера.

Об этом пишет BBC, сообщает УНИАН.

Тайлеру было 59 лет. Он несколько лет боролся с раком предстательной железы.

Его менеджер сообщил, что актер мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.  "Желая помочь как можно большему количеству людей, он смело поделился своей историей", - сказал его менеджер.

Тайлер появился почти в 150 эпизодах сериала "Друзья". Позже он рассказал, что это были самые памятные 10 лет в его жизни.

Лента статей

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Вакцинированные люди больше рискуют заразиться, чем другие? — Le Figaro

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

Тест на антитела не дает ответов об иммунитете к коронавирусу — The Washington Post

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

40% пацієнтів реанімації помирають: медики показали, що відбувається у коронавірусних лікарнях Києва

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (618)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]